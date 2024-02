Aniversario del Cine Belgrano: el gigante del arte y de la cultura

Al estrenarse la nueva cartelera del Cine Belgrano, este medio destacó su aniversario, que es este lunes 5 de febrero. Los años parecen pasar a una gran velocidad; la realidad es que, mes a mes, el equipo de trabajo pone todo su empeño para que la sala siga en pie. Contra viento y marea, por momentos en épocas más livianas, es el trabajo y también los espectadores que permiten mantener la sala como una de las instituciones culturales más importantes de la ciudad.

Asimismo, el espacio se ocupa también para actos importantes, charlas, shows musicales, teatro y más. Cada uno de los eventos que conforman el calendario anual, más allá del cine y sus variadas carteleras, le dan vida.

El arte, sin dudas es un lugar de encuentro, un refugio, un complemento importante para Rafaela. Que los habitantes tengan la oportunidad de salir de sus casas para asistir a ambientes artísticos en donde se puedan llevar a cabo actividades referidas al entretenimiento, genera un cambio de actitud y de perspectiva. Es por eso que en este nuevo aniversario, se renuevan las esperanzas y también el esfuerzo diario.

En esta ocasión, LA OPINIÓN dialogó con la programadora de la sala, Patricia Andretich, quien con su equipo de trabajo lleva adelante, de manera conjunta y colaborativa, la institución.

En este sentido, comenzó comentando acerca de los objetivos que se proponen cada año y los logros alcanzados a lo largo de estas más de seis décadas: "Lo que rescatamos de estos largos años es la perseverancia, las distintas políticas culturales que hicieron y hacen que esto se pueda mantener y funcionar, no solo como cine sino también como teatro, como sala de eventos para actos patrios, charlas, actos de fin de grado, como una actividad social. La idea de sostener esta institución es el mantenimiento y defender el espacio como una sala artística, de proyecciones de manera ininterrumpida, nunca se dejaron de pasar películas, solo en algunas etapas por tareas de mantenimiento".

En cuanto a la variedad de películas que conforman las carteleras, sostuvo: "Siempre se pasaron películas de todo tipo, tratando de tener una mirada muy amplia, muy exquisita, llegar a todos los públicos. La idea es que haya cosas infantiles, somos espacio INCAA así que tenemos una programación nutrida de cine nacional, no solo comercial sino también más pequeño, sensible, con otras estéticas. Y también tenemos el cine comercial para adultos con películas que si bien algunas son populares, también hay otras de cine delicado y sensible, que tiene una búsqueda más artística. Esto es lo que nosotros sostenemos y elegimos como un modo de mostrar el cine que siempre está en movimiento, que no se detiene. Defender y sostener la pantalla de ese lugar".

Para finalizar, agregó: "Durante este fin de semana, aquellas personas que se quieran sumar a través de las redes para subir una foto en el cine, alguna que tenga o que venga a sacarse, de algún póster. Nosotros lo vamos a replicar en nuestras redes. El lunes, aquellas personas que vengan a ver la programación que tenemos, le vamos a regalar una sorpresita".