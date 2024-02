Fue tercero José Luis Costamagna

El susanense José Luis Costamagna (VW Up) finalizó en el tercer lugar en su respectiva serie del Turismo Pista, que este fin de semana disputa la primera fecha de su temporada en el autódromo de Concepción del Uruguay, en tanto que fue 12° en su parcial el rafaelino Ricardo Saracco (VW Up).

El autódromo de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay está recibiendo en un fin de semana agobiante a la primera fecha del campeonato argentino de Turismo Pista.

Luego de iniciarse la actividad el viernes con dos sesiones de entrenamientos y la primera clasificación, la Clase 2 llevó a cabo este sábado la segunda tanca cronometrada y sus tres series.

El susanense José Luis Costamagna se ubicó en el tercer lugar en su respectivo parcial, mientras que el rafaelino Ricardo Saracco (ambos con VW Up) finalizó 12° en su serie, de acuerdo con estos resultados:

Primera serie: 1° Joaquín Melo (Ford Ka), en 8m37s253, a un promedio de 148,906 Km/h; 2° Francisco Calo (VW Up) a 1s777; 3° Fernando Iglesias (Corsa) a 2s071; 4° Stefano Isoldi (VW Up) a 2s798; 5° Lucas Garro (VW Up) a 3s512 y 6° Facundo Ríos (VW Up) a 5s100.

Segunda serie: 1° Alan Buchholz (VW Up), en 8m37s670, a un promedio de 178,543 Km/h; 2° Andrés Cicarelli (VW Up) a 2s249; 3° José Luis Costamagna (VW Up) a 5s462; 4° Pablo Bázquez (Ford Ka) a 6s059; 5° Gonzalo Alcaine (VW Up) a 6s296 y 6° Marcos Konjuh (VW Up) a 10s113.

Tercera serie: 1° Lucas Bayala (VW Up), en 8m39s836, a un promedio de 148,166 Km/h; 2° Agustín Gajate (Celta) a 847 milésimas; 3° Yair Etcheveste (Corsa) a 850; 4° Franco Nazzi (VW Up) a 1s075; 5° Nazareno Iglesias (Fiat Way) a 2s493... 12° Ricardo Saracco (VW Up) a 27s252.

Cronograma: este domingo finalizará la actividad en los siguientes horarios: a las 09:40, 10:05 y 10:30 series Clase 3 (6 vueltas); a las 11:35 final Clase 1 (13 vueltas o 25 minutos); a las 12:15 final Clase 2 (15 vueltas o 35 minutos) y a las 13:10 final Clase 3 (15 vueltas o 35 minutos).