Mársico y Boidi destacaron la labor de Viotti para el ordenamiento vial

El presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico y la concejal Carla Boidi, participaron el miércoles por la tarde de un megaoperativo de control de tránsito, por iniciativa del secretario de Gobierno y Modernización del Municipio, Germán Bottero, lo cual está enmarcada en una política de estado que el intendente, Leonardo Viotti está llevando a cabo dirigida directamente a firmes y sostenidas inspecciones en las calles de la ciudad de los rodados que circulan.

“Además destacamos la labor del personal municipal, perteneciente a la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, como así también de la Guardia Urbana, quienes acompañados por efectivos policiales realizan mega operativos todas las semanas en diferentes puntos de la ciudad, incluso en los sitios más complicados por la situación de violencia que muestran algunos infractores”, manifestó Boidi.

“Germán Bottero está dirigiendo un trabajo muy efectivo y sostenido, que el gobierno anterior, no venía ejecutando respecto a controles firmes, con retenciones de rodados que no se encuentran en condiciones de circular, que tienen como objetivo reducir la accidentología, un gran problema que de mantener esta política de estado, somos optimistas que se logrará disminuir”, sostuvo por su parte Mársico. "La presencia del secretario Bottero y nuestra participación como concejales en este tipo de operativos le da fortaleza a las acciones y también se interpreta como un fuerte respaldo a los agentes municipales responsables de efectuar los controles", subrayó el titular del cuerpo legislativo.

“Lógicamente que existe una decisión de avanzar en esta línea por parte del Intendente Municipal Leonardo Viotti, siendo uno de los ejes y objetivos poder controlar los espacios públicos y si los vecinos no se cuidan ellos, el Municipio lo hará; desde el cuerpo legislativo estamos dispuestos a apoyar este trabajo que se viene llevando a cabo desde la Secretaría de Gobierno, el cual no es más que cumplir con las normas que ya están y que regulan la circulación en el ejido urbano”, expresó Boidi.

“Resulta indignante observar como irresponsables que conducen motos sin tener colocado el casco reglamentario, pretenden evadir los controles, incluso con niños muy pequeñitos a bordo por lo general del motovehículo, poniendo en riesgo la vida de ambos, es lamentable”, concluyó Mársico.

Cabe recordar que esta semana también el Gobierno municipal destruyó escapes de motos antirreglamentarios, lo que ratifica una fuerte intervención por parte del Estado local en materia de tránsito.