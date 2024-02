Costamagna y Saracco presentes en la clasificación de Concepción del Uruguay

El bonaerense Joaquín Melo al mando de su Ford Ka prevaleció en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista que se desarrolló el viernes en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay, que recibe la primera fecha de la temporada 2024.

Santiago Lantella (Corsa) y Agustín Gajate (Celta) fueron los escoltas del oriundo de Tandil, que concretó su debut en la divisional intermedia.

Luego se ordenaron, completando los cinco mejores lugares, Lucas Garro y Franco Nazzi (ambos con VW Up).

Respecto de los pilotos que representan a nuestra región, el susanense José Luis Costamagna se ubicó en el séptimo lugar, en tanto que fue 31° rafaelino Ricardo Saracco.

En la Clase 1, el mejor registro en la clasificación I quedó en poder de Conrado Sama (Fiat Uno), en tanto que en la Clase 3 solamente se cumplieron las dos sesiones de entrenamientos, siendo el más veloz Exequiel Bastidas (Etios).

Clase 2 (clasificación I): 1° Joaquín Melo (Ford Ka), en 1m42s289, a un promedio de150,597 Km/h; 2° Santiago Lantella (Corsa) a 228 milésimas; 3° Agustín Gajate (Celta) a 296; 4° Lucas Garro (VW Up) a 300; 5° Franco Nazzi (VW Up) a 306; 6° Fernando Iglesias (Corsa) a 455; 7° José Luis Costamagna (VW Up) a 459; 8° Nazareno Iglesias (Fiat Way) a 488; 9° Agustín Martin (Fiat Way) a 494; 10° Stefano Isoldi (VW Up) a 521... 31° Ricardo Saracco (Fiat Way) a 2s382.



EN LA CLASE 1

También clasificó ayer la Clase 1, con el siguiente resultado: 1° Conrado Sama, en 1m44s996, a un promedio de 146,714 Km/h; 2° Felipe Rey a 215 milésimas; 3° Ignacio Fernández a 462; 4° Julián Martínez a 583 y 5° Nicolás Benito a 647.



SEGUIRÁ HOY

La actividad tendrán continuidad este sábado en los siguientes horarios: de 09:10 a 09:20, de 09:25 a 09:35 y de 09:40 a 09:50 tanques llenos Clase 3; de 10:00 a 10:10, de 10:15 a 10:25 y de 10:30 a 10:40 clasificación II Clase 1; de 11:05 a 11:15, de 11:20 a 11:30 y de 11:35 a 11:45 clasificación I Clase 3; de 12:02 a 12:12, de 12:17 a 12:27 y de 12:32 a 12:42 clasificación II Clase 2; a las 13:00, 13:25 y 13:50 series Clase 1 (6 vueltas); a las 15:10, 15:35 y 16:00 series Clase 2 (6 vueltas); de 16:20 a 16:30, de 16:35 a 16:45 y de 16:50 a 17:00 clasificación II Clase 3.



EL DOMINGO

El programa correspondiente a la primera fecha del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay se completará mañana, de acuerdo con este detalle: a las 09:40, 10:05 y 10:30 series Clase 3 (6 vueltas); a las 11:35 final Clase 1 (13 vueltas o 25 minutos); a las 12:15 final Clase 2 (15 vueltas o 35 minutos) y a las 13:10 final Clase 3 (15 vueltas o 35 minutos).