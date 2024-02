Viotti lleva adelante 'una transformación hacia adentro y hacia fuera del Municipio'

La gestión del intendente Leonardo Viotti "avanza a paso firme en un ordenamiento hacia dentro y fuera del Estado, un proceso en el que se encuentran trabajando intensamente los integrantes del Gabinete municipal con la planificación de todos los programas y obras para este 2024", según destacaron desde la Municipalidad de Rafaela.

"Es nuestra responsabilidad que los recursos sean bien utilizados. Que cada sueldo que pagamos, esté destinado a la persona que trabaje acorde. Y nuestra responsabilidad es generar un buen ambiente de trabajo, darles las herramientas y la infraestructura necesaria", declaró el mandatario local en el cierre de una semana en la que mantuvo una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Además, evaluó: “Estas primeras semanas estoy satisfecho por el trabajo realizado. El equipo pudo desembarcar bien, pudimos hacer un muy buen análisis de cómo estaban cada una de las áreas y empezar a darle nuestra impronta con los primeros cambios”. “A dónde queremos llegar falta tiempo. Pero es un proceso y una planificación que la vamos rediscutiendo constantemente con el Gabinete y los empleados municipales”, agregó Viotti entusiasmado con sus casi dos meses al frente del Departamento Ejecutivo Municipal.

Por otro lado, afirmó que “los servicios siguieron funcionando, los eventos se están dando y hay obras en marcha. Todas las áreas están a pleno y ya empezamos a aplicar mejoras". En tal sentido, remarcó que "en tema tránsito estamos haciendo controles en toda la ciudad; en materia de seguridad, si bien no son los números que queremos y estamos lejos de lo ideal, vamos avanzando, articulando con Provincia y Nación. La crisis económica es una limitante, pero tenemos un objetivo”.



LA BATALLA CONTRA

LA INSEGURIDAD

El Intendente se refirió específicamente al encuentro que mantuvo con la ministra Bullrich el martes pasado en la sede de la cartera de seguridad ubicada en la Av. Gral. Gelly y Obes, en la Ciudad de Buenos Aires, por el tema de la inseguridad. “Le planteamos la situación que tenemos en Rafaela, que es muy compleja”, sostuvo. En este sentido, le solicitó “que las fuerzas federales estén presentes en la ciudad, que entre a los barrios con nosotros. Ella nos avaló, habrá que reordenarse pero es un primer paso. Después vamos a ir con otras acciones, coordinados siempre con Provincia”.

Asimismo, Viotti aclaró que también se necesita “el compromiso de la Justicia, la otra pata fundamental. Necesitamos que haya una mirada y aplicación de las leyes en defensa del trabajador porque sino le damos la espalda a los rafaelinos que hacen bien las cosas”. “Para la Justicia, el robo de cables y medidores es un hurto, es decir, un delito menor. Esto provoca que los ladrones vuelvan a la calle rápidamente. Ahí es donde necesitamos un compromiso distinto de la Justicia y una utilización de los recursos disponibles con una mirada en defensa, no en proteger al delincuente y victimizarlo sino en defender al trabajador”, resaltó.

Otro de los aspectos que mencionó fue la comercialización de droga en la ciudad: “Está instalada una red que creció mucho. El narcotráfico genera violencia e inseguridad. Muchos de los robos tienen que ver con el consumo de droga para el cual necesitan hacerse de dinero rápido, porque el que necesita un plato de comida recurre al municipio o a la provincia. El que roba no lo hace para comer, sino para financiar sus adicciones”.

Luego de este análisis, Viotti enfatizó: “Necesitamos que el delincuente no esté en la calle porque hace que el vecino pierda calidad de vida y que el Estado destine millones de pesos para estar detrás de aquellos que viven robando, siendo dinero que no se puede utilizar en otras cosas”. “Y el otro eslabón es la sociedad. Les pido que pongan sus ojos. Nadie conoce mejor su barrio que el vecino. Cuando ven algo sospechoso o haciendo algo que no corresponde, avisen a través de Ojos en Alerta”, cerró el mandatario local.