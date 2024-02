El retiro de Lucas Biglia

Lucas Biglia anunció su retiro "forzoso" del fútbol profesional desde Italia y a los 38 años, luego de haber jugado las últimas tres temporadas en Turquía, dos en Fatih Karagümrük SK y otra en İstanbul Başakşehir F. K. Esto significa que el mediocampista argentino se convirtió en el decimocuarto subcampeón del Mundial de Brasil 2014 que cuelga los botines.

"El motivo fue más que nada familiar. Un deseo de mis hijos y esposa, prioridad de ellos, de querer estar con sus amigos. Dejé a un lado la carrera. Volví a Italia con la intención de seguir, sabía que con el libro de pases un poco justo, porque llegué en agosto", declaró Biglia en una entrevista exclusiva con Líbero (TyC Sports).

Biglia reconoció que en ese momento lo buscaron dos exclubes argentinos para repatriarlo, pero que les dijo que no por la presión que se vive. "Obviamente que hubo cosas de Argentina, pero no era la intención. Mi representante habló con Argentinos Juniors e Independiente. Fue siempre de una manera insistente y eso me reconforta mucho. Agradezco mucho, pero no entraba en los planes familiares. Fue pasando el tiempo y terminó en un retiro forzoso", deslizó.