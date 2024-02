Independiente recibe a Gimnasia

Independiente, puntero tras ganar sus dos compromisos iniciales de visitante, será local este sábado ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.El partido se desarrollará en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, desde las 19:00, con el arbitraje de Sebastián Zunino, VAR a cargo de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports.

El equipo dirigido por Carlos Tevez se ubica como líder de su zona producto de los triunfos ante Independiente Rivadavia y Vélez Sarsfield, ambos 1-0 y fuera de casa.

Gimnasia, dirigido por Leonardo Madelón, comenzó con un gran triunfo ante Talleres en Córdoba (1-0) pero sufrió un duro revés al caer en el Bosque 3-2 ante Independiente Rivadavia.

Este viernes también habrá otros dos encuentros, ambos de la Zona A: a las 21.15 Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Huracán, con arbitraje de Nazareno Arasa (Mauro Vigliano en el VAR) y en el mismo horario Talleres de Córdoba vs. Rosario Central, con el contralor de Darío Herrera (Sebastián Martinez en el VAR).

Cambios de horario: la ola de calor continuará hasta los primeros días de la semana que viene y es por eso que desde la Liga Profesional decidieron modificar los horarios de casi todos los partidos del lunes.

Este es el detalle: Pasó de 17 a las 18 San Lorenzo vs. Unión; de 17 a 17.30 Godoy Cruz vs. Lanús; de 19.15 a 19.45 Tigre vs. Boca y de 21.30 a 22 Banfield vs. Instituto.