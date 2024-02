Ben Hur afrontará este domingo el partido revancha de la final de la Región Litoral Sur ante Colón de San Justo, en este momento el encuentro más importante del torneo porque necesita revertir el 0-1 del encuentro de ida para meterse en la gran final por el ascenso al Federal A. De cara al cotejo que se disputará a las 20 en el estadio Néstor Zenklusen, dialogamos con Joaquín Castellano para conocer las sensaciones previas de uno de los referentes del plantel benhurense.

En primer término, le consultamos sobre cómo manejar una situación inédita hasta aquí en el actual Regional para el Lobo, que es la de arrancar los segundos 90 minutos de la serie sabiendo que necesita ganar para seguir en el torneo.

"Si, es la primera vez que nos encontramos en una situación así, donde tenemos que revertir el resultado. Estamos un gol abajo, lo sabemos, y quizás la cabeza juegue su papel. Pero tenemos que mantener la calma, no digo que se puede hablar de presión, porque esto es un objetivo superador y te motiva que sea de esta manera. Si no llega el gol, hay que tener paciencia, nosotros sabemos que la gente se puede poner un poco impaciente si el gol no llega rápido, pero lo importante es tener la cabeza fría y trabajar el partido con paciencia, porque mientras no nos hagan un gol, hasta el minuto 90 sabemos que convirtiendo seguimos teniendo chances", manifestó el volante mixto rafaelino.

En cuanto a lo que deben hacer en la cancha los dirigidos por Gustavo Barraza para tener aspiraciones de clasificación, puntualizó que "creo que la clave está en lo que podamos hacer nosotros tanto ofensiva como defensivamente, ya lo demostramos en series anteriores como en la fase de grupos que se puede hacer, porque siempre fuimos protagonistas en todos los partidos y lo pudimos sacar adelante de buena manera, tanto sea de local como de visitante. Tenemos que confiar en nosotros y lo vamos a lograr".



NO OBSESIONARSE CON EL ARBITRAJE

El tema central luego de lo acontecido en San Justo pasó por el arbitraje de Jonatan Correa, y por eso habrá mucha atención sobre el desempeño de Matías Billone Carpio, pero Castellano fue prudente al manifestar que "del partido anterior hemos hablado y analizado lo que fue el arbitraje, el penal, todos sabemos que fue algo imparcial. Pero de cara al domingo es importante no hacerse la cabeza con eso, porque puede provocar que el juego tanto individual como colectivo te saque del partido, y luego se haga mas difícil. Es importante no hablar mucho de eso, y entrar pensando en lo que podemos hacer como equipo y como grupo dentro de la cancha".

Por último, le consultamos sobre su momento personal donde se nota su evolución como jugador, a lo que manifestó que "en lo personal me siento muy bien tanto física como futbolísticamente, creo que he tomado un papel bastante protagónico dentro del equipo y eso me hace sentir importante en el plantel, y es lo que me lleva a tener confianza para asumir los partidos. Luego de varios Regionales, uno va a aprendiendo y sumando experiencia sobre todo, para disputar este tipo de torneos que ya se sabe como son. Tiene mucho que ver la suma de partidos que me está dando la versión que estoy mostrando actualmente".