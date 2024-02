Colón ante Defensores Unidos

Colón de Santa Fe debutará en la Primera Nacional como local de Defensores Unidos de Zárate, en tanto que Chacarita recibirá a Deportivo Maipú, Ferro Carril Oeste visitará a Estudiantes (BA) y Quilmes-Temperley jugarán el interzonal, en otros encuentros importantes que darán continuidad este sábado a la primera fecha del torneo que lleva por nombre "Carlos Timoteo Griguol" en recuerdo al entrenador fallecido en 2021.

El Sabalero estrenará al técnico sunchalense Iván Delfino y sus dirigidos a partir de las 21.10, siendo esta la probable formación: Manuel Vicentini; Julián Navas, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Facundo Castet; Sebastián Prediger y Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Braian Guille e Ignacio Lago; Javier Toledo.

El cronograma es el siguiente:

Zona A, a las 17 Chacarita - Deportivo Maipú (TyC Sports); All Boys - Tristán Suárez y Talleres (RE) - San Miguel. A las A las 17.30 Estudiantes (BA) - Ferro y a las 20 San Martín de Tucumán vs. Gimnasia de Jujuy).

Zona B: a las 17 Dep. Morón vs. Brown de Adrogué; a las 19.10 Nueva Chicago vs. Almagro; a las 21,10 Colón vs. CADU (TyC Sports).

Interzonal: a las 19.10 Quilmes vs. Temperley (TyC Sports).



GANÓ EL PROXIMO RIVAL DE ATLÉTICO

Ayer se jugaron dos partidos en el inicio del torneo. Por la Zona B, Mitre de Santiago del Estero, próximo rival de Atlético de Rafaela (en principio lunes 12 a las 20.30 en el Monumental) le ganó por 1 a 0 a San Telmo. El gol fue convertido por Juan Pablo Gobetto a los 25' del complemento.

Por la Zona A, Agropecuario de Carlos Casares se impuso como local a Patronato de Paraná por 1 a 0 con gol de Marcioni en el minuto 94.