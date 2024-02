La Crema pone primera en Mar del Plata

Con ilusiones renovadas, Atlético de Rafaela arranca este sábado su participación en la Primera Nacional 2024. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán intentará renovar el protagonismo como lo pide su historia en la principal divisional de ascenso del fútbol argentino, siendo el primer examen este sábado a las 20 ante otro equipo importante de la categoría. En el estadio José María Minella, Aldosivi de Mar del Plata será el anfitrión del elenco dirigido por Ezequiel Medrán, en un duelo correspondiente a la Zona B que será arbitrado por Gastón Monzón Brizuela.

El elenco rafaelino sumó doce caras nuevas repartidas en todas las líneas. Las últimas fueron anunciadas el jueves, con las llegadas del volante central Emiliano Agüero, proveniente del Manta de Ecuador (ascendió a primera de ese país a fines del año pasado) y del marcador central central Nicolás Kozlovsky, a préstamo de Racing de Avellaneda. Anteriormente ya estaban integrados al plantel Lucas Albertengo (delantero), Ignacio Turnes (arquero), Rodrigo Colombo (defensor), Francisco Oliver (defensor), Franco Quiróz (defensor), Juan Capurro (volante), Juan Galeano (volante), Augusto Berrondo (extremo), Gian Luca Pugliese (extremo o delantero) y Patricio Vidal (delantero).

Si bien en materia de amistosos no fueron muchos, solamente tres, Medrán fue paulatinamente sumando minutos de fútbol con la base del equipo que pretende. En esos ensayos preparatorios, el primero fue con derrota ante la reserva de Belgrano de Córdoba por 3 a 2, luego con victoria ante la reserva de Colón de Santa Fe por 2 a 0 y por último empate sin goles ante Patronato de Paraná.

Cabe mencionar que en relación al año pasado solamente se mantienen dos jugadores titulares, el lateral derecho Ayrton Portillo y el volante central Matías Fissore. También se podría sumar en esa lista al delantero Nazareno Funez, que alternó en algunos encuentros la titularidad, lo cual marca que llevará seguramente un tiempo y más partidos para el cuerpo técnico aproximarse a lo que pretende en cuanto a funcionamiento. No obstante, si en el mientras tanto los resultados acompañan, será más llevadero.

En cuanto a esta primera formación oficial, la duda pasa por el primer marcador central. Si Rodrigo Colombo está al cien por ciento desde lo físico sería titular, de lo contrario mantendría su lugar como en el último amistoso el joven Kevin Jappert.



ALDOSIVI SUMÓ A LAMÉNDOLA

El equipo marplatense se hizo con los servicios, casi en el cierre del libro de pases, del ex Atlético Nicolás Laméndola. El otro refuerzo anunciado a última hora fue el defensor Gonzalo Mottes de 26 años y 1.91 metros que viene de tener una experiencia en el Deportivo Táchira de Venezuela donde se consagró campeón de la Primera División Venezolana con participación en 22 partidos.

El entrenador Andrés Yllana tuvo un cierre preocupante de la pretemporada en cuanto a los amistosos, ya que en el último ensayo perdió ante Temperley por 4 a 1.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: José María Minella.

Arbitro: Gastón Brizuela Monzón. Asistente 1: Gonzalo Ferrari. Asistente 2: María Belén Bevilaqua. Cuarto árbitro: Franco Moron.

Horario: 20.00.

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Rodrigo González, Emanuel Iñíguez, Gonzalo Soto, Franco Godoy; Gonzalo Piñeiro, Marcelo Esponda; David Juárez, Agustín Colazo, Ignacio Guerrico; Augusto Fernández o Federico Andrada. Sup: Gabriel Atamañuk, Gonzalo Mottes, Elías Britez, Nicolás Laméndola, Santiago Ubeda, Imanol Enriquez, Elías Torres, Natanael Guzmán. DT: Andrés Yllana.

ATLÉTICO: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert o Rodrigo Colombo, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Augusto Berrondo, Matías Fissore, Juan Capurro y Gian Luca Pugliese; Juan Galeano; y Nazareno Fúnez. Sup: Agustín Grinovero, Alexandro Ponce, Iván Bravo, Jappert o Colombo, Lisandro Merlino, Bautista Tomatis, Gino Albertengo, Lucas Albertengo, Patricio Vidal. DT: Ezequiel Medrán.