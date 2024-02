Ataque a policías, y amenaza: "ahora los saco a los tiros"

Por Rubén A. Armando



En su momento, personal de la Comisaría 6ª de Frontera, dio inicio a una investigación luego de que una vecina, reclamara presencia policial en la calle 80 s/Nº. como consecuencia de que alguien quería ingresar a su vivienda.

Tal lo informado temprano en la mañana de ayer por LA OPINION en internet, cuando los policías arribaron al lugar, en medio de la oscuridad fueron atacados mediante el arrojo de piedras, que causaron daños en un patrullero, situación que motivó el pedido de más uniformados en dicho sector, en un contexto en el cual proseguía la agresión.

Dicha instancia, motivó que se efectúen disparos al aire, con una escopeta provista de cartuchos con munición no letal anti tumulto.

Así las cosas, se acercó una mujer, y le aplicó un golpe de puño en la boca a un suboficial, mientras que se visualizaba a un individuo portando un machete, con el cual produjo severos daños a un móvil, mediante la aplicación de reiterados golpes.

En tanto, en la zona de conflicto fue visto un conocido delincuente, identificado como "Totín" M., quien con un pedazo de ladrillo en una mano, amenazaba con arrojarlo hacia la humanidad de uno de los oficiales actuantes.

Y en mérito a que las hostilidades no cesaban, se procedió a hacer uso de gas pimienta de origen vegetal, y se logró disuadir la situación, a fin de poder abandonar la zona los servidores de la ley.

Fue entonces, que Brian M. amenazó a los uniformados gritando "quieren tiros. Ahora los saco a todos a los tiros".

En definitiva, se dio inicio a actuaciones por los delitos de lesiones, atentado a la autoridad y daños.



POR PRUEBAS

QUEMADAS

Por otra parte, en relación a una información dada a conocer por LA OPINIÓN online pasado el mediodía del pasado jueves, referida a un incendio en una oficina ubicada en la Jefatura de Policía de nuestra ciudad, y destinada a lo que se conoce como Policía Científica, dependiente de la Policía de Investigaciones, nuestro medio informativo fue puesto en conocimiento de un detalle no menor.

Se trata de que allí estaban resguardados efectos secuestrados para pericias, por lo que la fiscal a cargo dispuso la presencia de personal de la División Judicial de la Unidad Regional V, a fin de que se dé curso a una investigación, en virtud a las importantes evidencias que se destruyeron, y que correspondían a causas de investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación (fiscales).