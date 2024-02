Gabriela Cabezón Cámara ganó el premio literario Ciutat de Barcelona

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara resultó ganadora del Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en lengua castellana, dotado con 9.500 euros, por su obra "Las niñas del naranjel", que propone un abordaje lírico e irreverente del personaje histórico de la Monja Alférez, que nació en España como mujer en 1592 y se sumó travestida como varón a la Conquista de América.

El jurado formado por Esther Zarraluki (presidenta), Ana María Iglesia Pagnotta, Isabel Sucunza, Pablo Martín Sánchez y Diego Falconí ha decidido por mayoría otorgar el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en lengua castellana a la obra de Cabezón Cámara, publicada por Random House, "por presentar la complejidad del discurso colonial y de género y por la capacidad de amalgamar diferentes tradiciones, culturas y lenguas", destacó.

Asimismo, el jurado subrayó que la obra propone la "relectura audaz de una controvertida figura histórica", al tiempo que la calificó de una "prosa arriesgada, poética y animal", según informó este viernes en un comunicado el Ayuntamiento de Barcelona, que otorga los premios que tienen por objeto el reconocimiento de la creación artística y cultural vinculada a la ciudad.

En "Las niñas del naranjel", publicado en octubre de 2023, la autora narra la crueldad en tiempos de la Conquista de América, en una trama que a pesar del horror del genocidio logra colmar de belleza una historia donde las cosmovisiones indígenas y la selva funcionan como el refugio y el antídoto en el que se detiene para refundar con esas voces una mitología híbrida y fluida.

El libro retoma la historia real de Catalina de Erauso, una monja que escapa de un convento con el deseo de ver mundo: cambia de identidad, vive aquí y allá, práctica numerosos oficios, grumete, tendero, soldado y pertenece a ese mundo de avaricia y supremacía colonial, hasta que se le pierde el rastro en América. Es a partir de ahí que la escritora imagina una trama en la que Antonio -antes monja, antes "niñita"- logra escapar de la horca y se interna en la selva con dos pequeñas indígenas desnutridas, Michi y Mitakuña. Con el trasfondo de una promesa a la Virgen del Naranjal, formarán una tribu junto a una perra, monos y caballos.

La autora de "La Virgen Cabeza" (2009) y "Las aventuras de la China Iron" (2017) había dicho a Télam, a raíz del lanzamiento de la obra, que conoció la historia de la Monja Alférez por una acuarela de Fermín Eguía que la representaba.

"Mi acercamiento a la monja alférez. Estaba en la casa de un amor que tuve, una acuarela de Fermín Eguía, una persona con armadura asesinando a otra persona que estaba a sus pies, claramente conquistador, asesinando a un miembro de un pueblo originario, debajo decía 'monja alférez', entonces dije ¿qué es esto? y ahí me puse a investigar y después ese personaje me cerraba para atravesarlo con mis obsesiones que son el colonianismo, el neo-colonialismo, el ecocidio, la vida, el hecho de que somos carne de la carne de la tierra, parte de la vida de la Tierra, la vida de la Tierra, la resistencia y la lucha por la vida de la Tierra, la posibilidad de pensar mundos que no están regidos por la avaricia y el lucro; la posibilidad de pensar a la ternura como un factor de transformación radical", contó sobre la forma en la que llegó a la historia que llevó a la literatura.

Los Premios Ciutat de Barcelona también han premiado a otros autores en las categorías de "Literatura en lengua catalana", "Traducción en lengua catalana" y "Ensayo, Humanidades e Historia de Barcelona".



OTROS RECONOCIMIENTOS

Un jurado integrado por Llucia Ramis, Mercè Sàrrias, Alba Sabaté, Marina Espasa y Víctor García Tur, ha acordado por unanimidad otorgar el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en lengua catalana a la obra "Lo mig del món", de Roser Vernet, publicada por Club Editor, un retrato comprometido y emotivo de una Cataluña en extinción.

Por otra parte, el jurado integrado por Míriam Cano, Marc Donat, Susanna Rafart, Xènia Dyakonova y Marc Rubió, ha acordado por unanimidad otorgar el Premio Ciutat de Barcelona de Traducción en lengua catalana a Marta Pera por la traducción del inglés al catalán de "Orlando" (Viena Edicions) de Virginia Woolf, ya que "ha actualizado este clásico con una lengua viva y versátil que se hace permeable a los ricos registros de la obra original", destacaron.

Por último, el jurado formado por Andrea Soto Calderón, Pau Alsina, Jorge Luis Marzo, Iván de la Nuez y Mireia Capdevila, hizo público que, por mayoría, otorga el Premio Ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere de Ensayo, Humanidades e Historia de Barcelona (tal el nombre completo de la categoría) a la obra "La historia de los vertebrados" de Mar García Puig.

En los próximos días se darán a conocer los galardonados de las otras categorías de los Premios Ciutat de Barcelona 2023, distinciones que tienen una dotación de 9.500 euros y se entregarán el 13 de febrero en una ceremonia en el Saló de Cent. TÉLAM