Brasil reforzó la frontera con Venezuela y Guyana

Un convoy de camiones militares y vehículos blindados partió ayer hacia la frontera norte de Brasil para reforzar la presencia del ejército brasileño en respuesta a la tensión por el reclamo de Venezuela a Guyana por la región de Esequibo.

Más de dos docenas de vehículos blindados llegaron a Manaos por transporte fluvial y algunos partieron por carretera hacia Boa Vista, capital del estado de Roraima, donde la guarnición local se incrementará a 600 soldados, dijo el ejército en un comunicado.

Los refuerzos de vehículos blindados incluyen seis Cascavel, uno de seis ruedas con un cañón de 37 milímetros, ocho guaraníes, uno de transporte de personal 6×6; y 14 Guaicuru y uno blindado ligero multitarea con tracción en las cuatro ruedas, informó el ejército.

Los blindados más pesados fueron transportados en camiones con remolque de plataforma.

Los oficiales del ejército no dijeron si los vehículos permanecerían en Boa Vista o serían enviados a Pacaraima, en la frontera con Venezuela.

El conflicto fronterizo involucra una región de 160.000 kilómetros cuadrados, entre los dos países, y que es más del doble del tamaño de varios países europeos y está en su mayor parte cubierta con una espesa selva.

Venezuela ha reactivado un antiguo reclamo sobre el Esequibo en los últimos años después de que se descubrieron grandes depósitos de petróleo y gas en alta mar.

Los gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron en diciembre no utilizar la fuerza ni aumentar la tensión en la disputa tras una reunión en San Vicente y las Granadinas.

La semana pasada, en un encuentro mediado por Brasil, el gobierno venezolano prometió apegarse a la diplomacia para resolver el conflicto.

Pero la reactivación de su reclamo por parte de Caracas llevó a Brasil a decir que no permitiría que Venezuela usara territorio brasileño en Roraima para invadir Esequibo, ya que no hay otra ruta terrestre a través de la selva.

Un informe del Estado Mayor Conjunto del ejército brasileño aseveró que Venezuela no tiene la capacidad militar para invadir el Esequibo porque tiene "poca capacidad logística" para apoyar misiones en la frontera.

El documento de siete páginas visto por Reuters decía que Brasil tiene un plan de contingencia para evitar que cualquier incursión militar venezolana contra Guyana pase por territorio brasileño.

Sin embargo, concluyó que era poco probable que haya un choque entre los dos vecinos de Brasil, ya que estaba surgiendo una solución pacífica.



ANTECEDENTE

Este territorio, ubicado en la región caribeña de Sudamérica, ha sido objeto de un largo y complejo conflicto entre Venezuela y Guyana desde hace más de un siglo.

La disputa se remonta al período colonial, cuando el territorio estuvo bajo el dominio de España, Holanda y Gran Bretaña, sin que se definieran claramente sus límites.