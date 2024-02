Tratamiento de embargos contra el Estado argentino

La Corte de Apelaciones de Nueva York trató ayer la manera de ejecutar embargos de bienes contra la Argentina, a partir de una causa iniciada por fondos de inversión.

Se trata de los fondos Master Value y Trinity Investments que, entre otros, aún litigan contra el país por el default de 2001.

La audiencia fue de carácter público y trató sobre bienes que podrían ser embargables para el país, según una nota oficial emitida el 30 de enero.

La Corte neoyorkina también anticipó que habrá detalles en relación de ciertos bienes que podrían ser embargables pero que permanecerían bajo carácter estrictamente confidencial.

En el año 2020, los fondos que motorizan la demanda lograron un fallo a favor de la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a través del cual sentenció que el país debía pagar en total US$ 224,2 millones a dos fondos que no entraron ni en los canjes de 2005 y ni en el de 2010, como así tampoco cerraron un acuerdo en 2016. (NA).