El dólar blue cerró la semana en baja

A la espera de la resolución de la Ley Bases en el Congreso, los dólares tuvieron comportamientos disímiles en la última rueda de la semana.

El dólar blue cedió otros 20 pesos y cotizó $1.145 para la compra y $1.175 para la venta, en el cierre de la semana. Con esta baja, cierra la semana con una caída de 45 pesos (-3,7%).

La brecha se mantiene en el 42% respecto de un dólar mayorista que ajustó 0,40 centavos el día de ayer para cerrar en $827,30.

Los dólares financieros fueron los más activos del mercado, aunque las subas registradas respecto del jueves fueron bastante moderadas. No así, si se observa el avance semanal que dejó aumentos de 4,2% para el MEP y 4,8% para el CCL en lo que evidencia un despegue de la cotización blue.

La cotización MEP cerró la semana en $1.239,04, unos 4 pesos por encima del jueves. La brecha respecto del mayorista se encuentra en el 50%. La divisa está cotizando 64 pesos por encima del blue.

En tanto, el CCL también subió ayer $9,34 para acercarse más a la línea de los $1.300. La cotización que surge de la compra y venta de acciones vuelve a niveles de brecha que rozan el 60% y cerró la semana en $1.289.76.

La cotización del dólar en el Banco Nación se ajustó a $846,50 y en el resto de los bancos se ubicó en $876,62 promedio según el relevamiento del BCRA.

El valor del dólar Tarjeta fue de $1.354,40, siendo el más caro del mercado.

El Banco Central terminó la semana con US$2.000 millones más de reservas, aunque la mitad de ese saldo será pasajero, después de comprar por segunda rueda consecutiva.

La semana cerró con las reservas brutas en US$ 27.012. El saldo en la semana termina siendo positivo en US$2.008 millones tras el desembolso del FMI y el descuento de los pagos de la cuota de enero y los intereses de febrero.

Aún resta saber cuándo se le devolverán a la CAF los US$960 millones que facilitaron para cancelar la cuota de diciembre con el organismo multilateral con sede en Washington.



LICITACIONES

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó el cronograma de licitaciones para las Series 2 y 3 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, que comenzarán la semana próxima.

Las principales modificaciones en cuanto a lo anunciado previamente, es que los bonos de la serie 2 tendrán mercado secundario y tendrán acceso exclusivo a la primera licitación las empresas del segmento MiPyME.

Luego de haber completado el cupo máximo de emisión de la Serie 1 por VN US$ 5.000 millones, la autoridad monetaria continúa con laS series 2 y 3 con el objetivo de solucionar la deuda de importadores y en un juego a dos bandas, seguir absorbiendo pesos del mercado.