Los abogados conmemoran hoy su "Día Internacional"

La palabra "abogado" deriva del término latín advocatus, que significa "el llamado para auxiliar". Los abogados desempeñan un papel esencial en la sociedad moderna, siendo guardianes de la justicia, defensores de los derechos individuales y colectivos, y agentes clave en la resolución de conflictos. Su labor trasciende las páginas de códigos y leyes, ya que su influencia se extiende a todos los aspectos de la vida, desde la protección de los más vulnerables hasta la representación de intereses comerciales y la preservación del estado de derecho, según destaca la Universidad Técnica de México en un documento en el que destaca que cada 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado.

Con esta jornada -no existe un argumento claro de por qué ha sido elegido este día-, se pretende destacar la importancia de los abogados en la defensa jurídica a personas, la tramitación de procesos judiciales, administrativos y la mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias. De todos modos, cabe señalar que no existe un motivo especial por el cual se eligió celebrarlo en este día y, en América Latina, cada país cuenta con una fecha particular para hacerlo, la cual está relacionada con la historia de la abogacía nacional.

Por caso, en Argentina se conmemora el 29 de agosto por el aniversario del nacimiento del jurista, economista, político y uno de los autores intelectuales de la Constitución nacional de 1853, Juan Bautista Alberdi, a partir de su obra "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina".

Un abogado es un profesional universitario graduado en Derecho, el cual debe estar colegiado para poder ejercer su profesión, que conlleva varias funciones y competencias, tales como asesorar, defender procesos judiciales y gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho.

En un reciente artículo de diario La Nación, se enumeran datos curiosos vinculados al universo de la abogacía:

• India fue el primer país en contar con el primer codificador, llamado Manú, quien se encargaba de formular de manera sistemática un cuerpo de leyes.

• Sarmiza Bilcescu fue la primera abogada en adquirir un doctorado. Lo obtuvo al graduarse con el título de Licenciatura en Derecho, en la Universidad de París.

• Stephen Baccus es la persona más joven del mundo en aprobar el “bar exam”: una estancia de evaluación obligatoria en la carrera de abogacía en Estados Unidos. Finalizó sus estudios de Derecho a los 17 años.

• El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación establece que el 40 por ciento de las revistas universitarias publicadas corresponden a Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas.

• En la Antigua Roma, 17 años era la edad mínima para poder ejercer esta profesión.

• Se considera a Pericles como al primer abogado de la historia por su trabajo por la garantía de los derechos de los ciudadanos y su capacidad de oratoria.

• En la Argentina, este profesional debe estar colegiado para poder ejercer. Para esto, debe inscribirse en la matrícula del Colegio de Abogados, organismo que regula esta actividad.

Cabe destacar que existen diferentes tipos especializaciones dentro de la carrera de Derecho, que dependen de las legislaciones de cada país. Entre las más conocidas se encuentran:

-Derecho Administrativo: regula el poder del Estado en la administración pública.

-Derecho Constitucional: define los derechos y libertades de las personas a través de leyes supremas por sobre otras.

-Derecho Tributario: define las normas que deberá cumplir el Estado en la administración del gasto público.

-Derecho Civil: es una rama del derecho privado que ampara temas en relación a las personas, bienes materiales, contratos y familia, entre otras cosas.

-Derecho Mercantil o Comercial: establece el mecanismo comercial entre personas naturales o jurídicas.

-Derecho Penal: comprende las normas penales que regulan las conductas punibles de las personas.

-Derecho Procesal: regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, así como la actuación de las personas que intervienen en los procesos judiciales.

-Derecho Laboral: referido a las relaciones entre los patrones y sus empleados, sus derechos y deberes, así como la protección de los trabajadores.

-Derecho de Familia: son los derechos, leyes y procesos que regulan las relaciones jurídicas familiares, tanto las que tienen que ver con los bienes de las familias como las personales.



UNA ANTIGUA PROFESIÓN

La profesión, que cuenta con más de dos milenios de existencia, tuvo sus inicios en la Antigua Grecia y Roma, momento en el cual ciertos oradores realizaban exposiciones públicas para tratar diversos temas de la sociedad.

En la Antigua Grecia se dieron a conocer los primeros oradores que se reunían en plazas públicas para organizar diálogos referentes a la política y la sociedad. Sin embargo, estas exposiciones estaban prohibidas ya que la ley establecía que los ciudadanos "no podían opinar temas que eran decisión de los reyes".

De hecho, se considera que en Roma fue donde comenzó a desarrollarse esta profesión de manera organizada. En el año 204 a. C., el emperador Claudio legalizó la abogacía y autorizó a los oradores romanos a ejercer. Asimismo, se estableció una escala de honorarios que contaba con un tope de 10,000 sestercios, lo que -en aquel entonces- era considerado como un monto escaso.

En Grecia, los voceros eran quienes ocupaban este cargo y, a diferencia de lo que ocurría en Roma, muchas mujeres lograron acceder a estos puestos, aunque solo aquellas que pertenecían a la alta sociedad.

La disciplina fue creciendo con los años, y contó con figuras como Cicerón, Hortensio, P. Clodio, M. Marcelo, M. Calidio y M. Mesalo Níger. Con el tiempo, al notar que muchas personas contaban con grupos extensos de abogados para su defensa, se impuso el límite de tres profesionales por acusado con la Ley Julia.

En este 2024, el Día Internacional del Abogado es sábado, un buen día para disfrutar del descanso de una profesión exigente.