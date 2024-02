Paritaria docente: Provincia destacó el mayor esfuerzo de pagar en base a ingresos reales

El gobierno de Santa Fe informó ayer a los gremios docentes que ya estaba liquidado por planillas complementaria el 14% de incremento salarial, del 36,4% que resulta de la actualización por inflación establecida en la paritaria 2023. Fue en el marco de la tercera reunión de mesa paritaria docente que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Santa Fe y que duró poco menos de una hora.

Convocada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, del encuentro participaron por el Gobierno provincial el ministro de Educación, José Goity, y las secretarias Carolina Piedrabuena, Daiana Gallo Ambrosis y María Martín, junto a representante del área de Función Pública, del Ministerio de Economía. En tanto, asistieron en representación de AMSAFE, Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, Patricia Hernández, María José Marano, Paulo Juncos y Sergio Bruchini; por Sadop, Pedro Bayúgar, Ricardo Vega y Cecilia Santa María, Martín Lucero y Micaela Ramos; por AMEP, Ernesto Cepeda; y por UDA, Daniel Domínguez y Zunilda Macedo.

Tras la reunión, Goity valoró la instancia paritaria como ámbito de discusión y destacó que desde el Gobierno “estamos cumpliendo nuestra palabra, y estamos haciendo el mayor esfuerzo a nuestro alcance en base a los ingresos reales de la Provincia”.

Goity contó que “en la reunión anterior planteamos que íbamos a actualizar por ingresos y que lo íbamos a hacer de manera rápida en enero para poder liquidarlo por planilla complementaria, y eso fue anunciado esta semana por los ministros de Gobierno y Economía para toda la administración pública, cerrando un 14 % de aumento”; y agregó: “En el encuentro de hoy (por ayer) planteamos cerrar la paritaria 2023 en base a las verdaderas posibilidades de la Provincia, tal como se venía planteando, y continuar con el diálogo abierto, para la cual se van a constituir las comisiones específicas que permitan avanzar”.

El ministro de Educación reiteró que “estamos trabajando de cara al inicio de clases, haciendo los mayores esfuerzos para mejorar condiciones edilicias, para mejorar la equidad del sistema con el control de las licencias y reemplazos, para regularizar la situación de miles de estudiantes de nivel secundario, poniendo las bases de un plan de alfabetización efectivo, sosteniendo y mejorando el Boleto Educativo, y buscando la mejor propuesta salarial para los docentes. Todo esto tienen sentido si logramos de que todo el sistema educativo promueva y alcance mas y mejores aprendizaje de todos los chicos, chicas y jóvenes de nuestra provincia”, argumentó.

Finalmente, el titular de la cartera educativa afirmó: “Desde la primera reunión mostramos voluntad de diálogo. La oferta realizada se hizo en base a los ingresos de la Provincia; hoy generamos una propuesta concreta. Vamos a continuar conversando con la misma transparencia que lo hicimos y buscando siempre mejorar la eficiencia y la equidad del sistema educativo”. Y completó que “estamos ocupados en que los chicos tengan un inicio de año de acuerdo al cronograma, por eso vamos a seguir trabajando para construir las condiciones de consenso y diálogo para poder llegar a un acuerdo para que las clases comiencen en tiempo y forma”, completó José Goity.



LA MIRADA Y QUEJA

DE LOS GREMIOS

La representación sindical exigió el estricto cumplimiento de la paritaria de 2023 con respecto al tema salarial, la cual contempla el pago de la cláusula de actualización, una vez conocida la inflación acumulada 2023, como así también el pago del proporcional de los aumentos correspondiente al aguinaldo diciembre 2023, garantizando que no haya pérdida de poder adquisitivo en nuestro salario ante la escalada inflacionaria, indicó Amsafe en un comunicado.

En tal sentido, Alonso expresó en primer lugar que "el gobierno de la provincia dio a conocer algunas precisiones sobre la definición unilateral que ha tomado y que ha comunicado el día miércoles. El Gobierno ha comunicado que tomó la definición de otorgar 14% del 36,4 correspondiente. Algo que nosotros volvimos a ratificar que implica un incumplimiento del acta paritaria. Nosotros queremos que se salde la deuda y esa deuda se tiene que saldar durante el mes de febrero. Así lo establece la paritaria. Establece que se debe abonar esa diferencia con el salario del mes de enero. El Gobierno tomó una definición unilateral. La primera fue no pagarlo con el salario de enero. La segunda es pagar una parte por planilla complementaria. Lo que tiene que hacer es que esa planilla complementaria contemple, no un 14%, sino el 36,4% y también la diferencia de aguinaldo correspondiente".

"Nosotros esperamos que en las discusiones técnicas que vamos a tener a partir de la próxima semana, pueda surgir una propuesta que dé cuenta de esta exigencia que estamos haciendo. La paritaria 2024 se puede empezar a discutir cuando quede conformado el salario con que finalizamos 2023. Hay un 36,4% a favor de los trabajadores, cuando sea saldado estará claro cuál es el salario conformado. Y a partir de ahí se puede empezar a discutir. Hay una fecha límite, que es a mediados del mes de febrero, necesitamos una propuesta que tenga que ver con el salario, que tenga que ver con las condiciones de trabajo y esa propuesta será puesta a consideración de las compañeras y de los compañeros. Y nosotros con un objetivo, que es poder iniciar el 26 el ciclo lectivo. Ahora, no va a depender solamente de nosotros", planteó Alonso.

Finalmente, el titular de AMSAFE consideró que "la reunión de este viernes no fue positiva, lo hubiese sido si teníamos la respuesta que estábamos esperando, que era que se cumpla con la deuda que mantiene el gobierno con las trabajadoras y con los trabajadores de la educación, los jubilados y jubiladas".

Por su parte, Bayúgar, de Sadop, aclaró que, más allá de que el pago efectivizado sea de un 14 % de aumento, y por planilla complementaria, "el reconocimiento de la deuda por parte del gobierno permite conformar un salario que permite discutir la política salarial 2024". "Si lo desconocían, no se podía discutir", añadió.