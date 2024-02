Entre enero y noviembre, cayó 2,4% la economía santafesina

Entre enero y noviembre de 2023 la actividad económica cayó un 2,4%, concluye el Índice Compuesto de la Actividad Económica de Santa Fe (ICASFe) que elabora el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES). "En noviembre de 2023, sólo uno de los ocho sub-indicadores que integran el ICASFe presentó una variación levemente favorable. En las restantes series predominaron las tasas negativas. Similar comportamiento se registró en el plano de las mediciones interanuales", sostiene el reporte difundido ayer.

En este escenario de tasas negativas, al menos los puestos de trabajo registrado marcaron un leve incremento del 0,1% entre octubre y noviembre de 2023. "A pesar de esto, en particular, y en términos desestacionalizados, el empleo privado registrado señala una leve caída, compensada por incrementos en el segmento de empleo público", agrega el documento.

Por su parte, las remuneraciones reales de los empleados registrados marcaron una caída mensual del 2,3%, y del -1,7% con respecto a noviembre de 2022 –luego de 10 meses de crecimiento ininterrumpido–, lo que ratifica la pérdida del poder adquisitivo del ingreso de los asalariados.

En línea con lo anterior, las ventas reales en supermercados de la provincia de Santa Fe (grandes superficies), experimentaron una disminución mensual del 0,6% durante noviembre de 2023, puntualiza el reporte del CES. "Si bien continuaban creciendo hasta octubre, a partir de noviembre empieza a percibirse el efecto de un año con récord de inflación, que se aceleró particularmente durante el último cuatrimestre. Sin embargo, en comparación con igual mes de 2022 todavía se encuentran en alza, con un saldo neto del 9,7%", señala.

Así las cosas, no sorprende que las expectativas empresarias para incrementar personal (demanda laboral) continuaran disminuyendo, registrando una variación mensual del -4,9% en noviembre de 2023 y acumulando un -41,9% en los últimos 12 meses.

Por su parte, el consumo de cemento en la provincia, asociado al sector construcción, agudizó su caída mensual en noviembre, presentando una contracción del -3,3% mensual, y del -8,4% con respecto a igual mes del año anterior. El patentamiento de vehículos nuevos, otro indicador relacionado con la inversión en bienes durables, se contrajo otro 3,5%, manteniéndose en terreno negativo en la comparación interanual (-9,1%).

La producción industrial continuó en retracción, marcando una disminución mensual del 0,1%, e interanual del -11,2%. En el siguiente apartado se detalla el comportamiento particular de los principales indicadores del sector manufacturero, que permiten ampliar el análisis sobre este resultado.

Los recursos tributarios con los que cuenta la administración pública provincial para afrontar sus gastos, acentuaron la caída en los últimos meses. En particular en noviembre de 2023 registraron tasas del -3,1 y -8,3%, mensual e interanual, respectivamente. Cabe destacar que, desde el último pico (mayo 2022), la serie cayó un 13,6%, pero sólo en el período julio-noviembre de 2023 acumuló una merma del -8,3%. Esta aceleración se debió fundamentalmente a la caída de los recursos provenientes de coparticipación nacional, se acopló a una importante disminución en la recaudación de impuestos propios.

El último registro disponible para la molienda de semillas de soja y girasol se corresponde con los datos de noviembre de 2023, presentando tasas del -1,2 y -33,0% mensual e interanual, respectivamente.

Luego de dos meses de una recuperación leve, la faena de ganado bovino y porcino volvió a caer en diciembre de 2023, un 1,1%. Por su parte la contracción interanual se aceleró, pasando del -1,0% de noviembre a -3,8% en diciembre. La caída del último mes del año se explica por una merma tanto en la faena de bovinos (-1,3%) como en la de porcinos (-0.6%). Esto difiere de los dos meses previos, cuando la suba de la faena bovina compensaba la caída de la faena de porcinos.



PERSPECTIVAS

En noviembre de 2023, previo al cambio de autoridades en el plano nacional y provincial, la tasa de variación interanual de la actividad económica provincial (medida por el ICASFe) fue del -2,2%. Este resultado confirma la profundización de la recesión actual, con una aceleración evidente a partir del mes de mayo del año pasado.

Desde sus comienzos (mayo de 2022), esta fase contractiva se caracterizó por afectar puntualmente a sectores productivos, sobre todo a los vinculados con la industria en general, y la agroindustria en particular. Durante 2023 se observa un fenómeno recesivo con efectos más generalizados: en línea con la situación macroeconómica imperante (multiplicidad de tipos de cambio, restricciones a importaciones de insumos, distorsión de precios relativos), y con la profunda sequía que atravesó a la región.

Asimismo, la aceleración inflacionaria, que alcanzó al 160,6% interanual en noviembre, impactó sobre la disponibilidad de recursos tanto para el sector público como privado, ampliando la difusión de la fase recesiva hacia los indicadores vinculados al ingreso disponible y el consumo –cabe destacar que, a diciembre de 2023, este guarismo ascendió a 211,9% valor que todavía no impacta de lleno en la medición que estamos analizando en el presente informe–.

En relación a las perspectivas, el CES anticipó que continuará un escenario de agudización de la recesión para los próximos meses, situación atada a lo que vaya configurándose en el marco de la política macroeconómica nacional.