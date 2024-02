"Enero dio un respiro para planificar las transformaciones que vienen”

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, brindó un balance de los principales indicadores del mes de enero de 2024. El ministro Pablo Cococcioni señaló que “nuestras mediciones se hacen con dos objetivos centrales: uno es transparentar y divulgar información pública para monitorear el avance de las medidas y de la gestión en marcha; y el segundo es hacer una autoevaluación y analizar el impacto de las medidas adoptadas para saber qué tenemos que reforzar y ajustar”.

“Los números son relativamente positivos, como el secuestro de armas en la vía pública que aumentó un 50 %; aprehensiones en flagrancia, un 50%, y vehículos secuestrados que también son optimistas. Pero por supuesto que esto no es para ponerse a festejar, esto son indicadores que nos permiten un respiro para ponernos a planificar las transformaciones que vienen a futuro”, analizó el funcionario.

Cococcioni detalló también la refuncionalización y puesta en marcha de móviles para patrullaje, asegurando que “estamos reparando un promedio de entre 10 y 12 vehículos por semana. La productividad y el circuito de reparaciones va aumentando semana a semana”.

“Ahora tenemos que sentar las bases de las políticas de mediano y largo plazo, como por ejemplo cumplir progresivamente con las leyes que nos sancionó la Legislatura, revisar los dispositivos de inhibición de señal que se encontraron en muy mal estado de funcionamiento en la cárcel; adquirir y renovar la flota policial porque hasta ahora estamos hablando de móviles reparados, pero hay que reequipar a la policía en un sinnúmero de elementos: móviles para el patrullaje, recursos para investigación, uniformes policiales, chalecos, etc. Son decisiones que no se pueden tomar en 52 días sino que va a atravesar la gestión de gobierno”, culminó.

LOS NUMEROS EN LA

CIUDAD DE SANTA FE

Por su parte, en la ciudad de Santa Fe, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, también realizó un balance del primer mes del año en la capital provincial. Indicó que “en el primer mes del año se secuestraron 30 % más de armas de fuego y 73 % más de vehículos que el año pasado. Respecto de las detenciones, se incrementaron en un 28 % en relación a enero de 2023".

“En números concretos podemos decir que en la ciudad de Santa Fe, durante el mes de enero de 2024, se identificaron más de 3 mil personas y más de 4 mil vehículos”, concluyó la funcionaria.