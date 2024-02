Nueva Zelanda confirmó las sedes para enfrentar a Los Pumas

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, jugará ante Nueva Zelanda por el Rugby Championship 2024 en las ciudades de Wellington y Auckland, según lo confirmó la federación neozelandesa (NZ Rugby).

El primer encuentro Los Pumas-Al Blacks se jugará el sábado 10 de agosto en el Sky Stadium de Wellington, y la revancha está programada para la semana siguiente, el 17 en el Eden Park de Auckland.

El partido restante como local en el Rugby Championship ante Australia será en Wellington y el último tramo de la temporada será visitando a Japón en Yokohama, a Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia.

Argentina y Nueva Zelanda jugaron en 37 ocasiones en la historia, con 34 victorias oceánicas, dos de Argentina y un empate.

MORONI CUESTIONO EL CALENDARIO

Matías Moroni realizó un posteo en sus redes sociales en el cual cuestionó el calendario internacional y se refirió a la salud mental y física de los jugadores. "No me sorprenden la cantidad de lesiones que están habiendo en estas últimas semanas o jugadores tomando la decisión de no continuar jugando para sus respectivos países", expresó el back de Los Pumas, jugador de Newcastle Falcons de Inglaterra donde es compañero del rafaelino Pedro Rubiolo.

"Se fue el último partido antes del esperado parate por el 6 Naciones. Fueron meses difíciles en todos los sentidos. Cansancio, golpes, lesiones y las derrotas que duelen. Convencido de que todo esto se potenció por el desgaste mental que significó el Mundial", expresó el argentino.

Además, Moroni sostuvo: "Se me hizo muy difícil volver directo del mismo y no entiendo como hay jugadores que hoy están por encarar una competición como la del 6 Naciones. De la misma manera, no me sorprenden la cantidad de lesiones que están habiendo en estas últimas semanas o jugadores tomando la decisión de no continuar jugando para sus respectivos países".