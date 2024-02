La democracia de cualquier nación se sustenta en elecciones libres, participativas y representativas. Es por ello que cada primer jueves del mes de febrero se celebra el Día Mundial de las Elecciones.

¿Cómo se originó el Día Mundial de las Elecciones?



Esta fecha surgió por iniciativa generada durante la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales, desarrollada en Hungría del 14 al 17 de septiembre de 2005.

Contó con la participación de expertos electorales de todo el mundo, con una visión compartida de fortalecer el proceso de desarrollo democrático a nivel mundial.

En virtud de ello aprobaron la iniciativa de celebrar anualmente el "Día de Elecciones Globales", específicamente cada primer jueves de febrero, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales. Los objetivos de esta efeméride son los siguientes:

Informar a la opinión pública acerca de los tipos de sistemas de votación

Sensibilizar a los parlamentos, gobiernos, políticos y líderes mundiales acerca de la importancia de la promoción de una cultura democrática y altos niveles de participación electoral.

Estimular a los nuevos votantes y votantes jóvenes para que se comprometan con los valores democráticos.

Se propuso elegir el primer jueves de febrero como fecha para celebrar el Día Mundial de las Elecciones, debido a que la mayoría de los acuerdos internacionales en materia electoral se firmaron en esta fecha o cercana a ella.

Las elecciones: una alternativa para la democracia

Las elecciones son el mecanismo mediante el cual los electores expresan su opinión mediante una votación secreta, para elegir a un representante de un cargo político, sindical o de otra índole. Este proceso institucional es posible en un entorno democrático.

En tal sentido, los principios de las elecciones democráticas están sustentadas en tratados internacionales, leyes y la Constitución de cada país. Estos contemplan y garantizan la realización justa y transparente de las elecciones, para prevenir el fraude electoral.

El voto es universal, directo y secreto. En el año 1948 fue considerado un derecho humano básico, contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En la actualidad la mayoría de los países del mundo organizan periódicamente elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, de acuerdo a su marco jurídico y constitucional. El reto a nivel mundial es lograr que el resto de las naciones realicen elecciones en un contexto democrático y participativo.

Asociación de Funcionarios Electorales Europeos

La Asociación de Funcionarios Electorales Europeos (Association of European Election Officials) es una organización sin fines de lucro que tiene como finalidad impulsar la institucionalización y profesionalización de los procedimientos democráticos en las regiones.

En el año 1991 se llevó a cabo en Budapest, Hungría el Simposio de Sistemas Electorales de Europa Central, contando con la participación de altos funcionarios electorales, líderes gubernamentales y de educación cívica y académicos. Esta reunión histórica originó la creación de la Asociación de Funcionarios Electorales de Europa Central y Oriental.

Lleva a cabo conferencias anuales para abordar temas teóricos y prácticos actuales, relacionados con las elecciones en las regiones.

Filmografía sobre las elecciones y la democracia

A continuación mostramos algunos títulos de películas y series de televisión, cuyo tema central son las elecciones:

Las Elecciones, en Pocas Palabras (EEUU. Productor: Leonardo Di Caprio. Año 2020): esta miniserie de Netflix explica en tres capítulos cómo funciona el voto en Estados Unidos. Evalúa el estado actual de la política electoral en este país, por parte de expertos, políticos y personas comunes.

No (Chile. Director: Pablo Larraín. Año 2012): durante el proceso del Plebiscito Nacional de Chile de 1988 los líderes del movimiento del "No" reclutan a un joven publicista para difundir su campaña. Esto incidió en el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, constituyendo el inicio de una transición democrática.

En Campaña Todo Vale (EEUU. Director: Jay Roach. Año 2012): en esta divertida sátira política dos controvertidos líderes de Carolina del Norte lucharán por el poder, en las elecciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Cambio de Juego (EEUU. Director: Jay Roach. Año 2012): esta película refleja el fracaso de las campañas electorales de Sarah Palin y John McCain y la victoria de Barack Obama, durante las elecciones americanas de 2008.

The Ides of March (EEUU. Director: George Clooney. Año 2011): un joven comienza a trabajar como jefe de prensa del candidato por el Partido Demócrata, siendo testigo de hasta donde pueden llegar los políticos por alcanzar el poder.

El Último Voto (EEUU. Director: Kevin Costner. Año 2008): una niña de 8 años vota en lugar de su padre y por un error el voto queda registrado, pero sin un candidato seleccionado. Esto provocará un empate, que solo podrá romperse con su voto.

El Hombre del Año (EEUU. Director: Barry Levinson. Año 2006): un comediante decide postularse a la presidencia de los Estados Unidos como parte de una broma, sin imaginar que ganará las elecciones presidenciales.

Head of State (EEUU. Director: Chris Rock. Año 2003): cuando un candidato a la presidencia de los Estados Unidos fallece en plena campaña electoral el partido demócrata elige como candidato sustituto a un concejal de barrio de Washington D.C., que estaba a punto de quedarse sin su puesto.

Election (EEUU. Director: Alexander Payne. Año 1999): una estudiante de secundaria obsesionada con el poder se postula en la elección de la Presidencia del Consejo Estudiantil. Es por ello que un maestro deshonesto tratará desesperadamente de evitarlo, reclutando a un candidato rival.

Primary Colors (EEUU. Director: Mike Nichols. Año 1998): un lujurioso gobernador sureño se postula a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero un escándalo sexual puede dinamitar su carrera.

¿Cómo se celebra este Día Mundial?

En la celebración del Día Mundial de las Elecciones se realizan seminarios, talleres y mesas redondas, para divulgar la relevancia de las elecciones democráticas, la historia de las elecciones, la cultura democrática y el desafío de organizar elecciones transparentes.