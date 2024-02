Kurganoff, presidente de la ‘Crema’, y su ilusión de cara a la nueva temporada que se pone en marcha

El presidente de Atlético de Rafaela, Diego Kurganoff, a días de un nuevo debut en la Primera Nacional, donde el equipo de barrio Alberdi buscará ser protagonista y pelear por uno de los ascensos que otorga la categoría a la Liga Profesional charló, con radio ADN, sobre la actualidad del equipo, el plantel que se desarmó, el que se armó y la ilusión que se mantiene inquebrantable, como en cada comienzo de temporada.



“Estamos muy conformes con las contrataciones que hemos hecho, es un plantel nuevo y la idea es poder incorporar uno o dos jugadores más”, inició el directivo albiceleste. Y sumó: “Le vamos dando forma a este nuevo Atlético 2024, donde buscaremos ser competitivos, de pelear por cosas importantes. Sabemos el peso de la camiseta de Atlético de Rafaela y tenemos que conformar un equipo competitivo y que tenga aspiraciones serias para poder lograr un ascenso”.



- Se les hizo muy difícil, a esta altura imposible, sostener la base del año pasado. Era la idea primaria.



- Cada mercado está siendo más complicado que el anterior. Si bien teníamos como idea mantener la mayor base posible del equipo anterior se hizo muy difícil, hay jugadores que tenían ofertas del exterior, otros que tenían una situación particular, que había que comprar un % del pase y Atlético no estaba en condiciones de hacerlo. Se produjo una renovación muy grande del plantel, muchas bajas pero también muchas altas y con llegadas que estamos satisfechos por la calidad de jugadores que han venido.



- ¿Hacia dónde apuntaron esa búsqueda de jugadores?



- Hemos traído jugadores que están en un nivel y con una actualidad muy buena. Ahora es obligación nuestra hacerlos andar y funcionar como equipo, pero son refuerzos de jerarquía y eso nos pone muy contentos y felices.



- No sigue Claudio Bieler.



- Es el goleador histórico de la institución, hombre importantísimo, sobre todo en la última parte de la historia de Atlético. No se pudo dar, hubo cuestiones que hicieron que el Taca no siga en la institución, lo intentamos, hubo alguna diferencia económica que no pudimos salvar, desgraciadamente se fue a otra institución. Teníamos que salir rápidamente a reemplazar una figura tan importante como la del Taca y trajimos a Lucas (Albertengo), un chico de la casa, muy querido por la gente, excelente jugador, con un pasado por el club muy bueno, gran persona. Estamos muy contentos.



- ¿Ya se lo extraña a Bieler?



- El Taca es un referente, un líder. Desgraciadamente no se pudo dar y tenemos que dar vuelta de página. Pero nos quedamos con todo lo que hizo por la institución, con todos los goles, con las alegrías que nos dio. Es una etapa que se cerró, que hay que dar vuelta la página y hoy tenemos a Lucas Albertengo, otro jugador de la casa, que se crío acá, lo conocemos, también tiene gol, es una excelente persona que viene a sumar, a dar una mano.



- Ya habían intentado antes repatriarlo a Albertengo. ¿Qué cambió para que venga ahora?



- Se resolvió al instante. Enseguida nos manifestó las ganas de volver al club. Vino a dar una mano, resignó plata. Está más vigente que nunca, en una edad donde está muy maduro, pleno, físicamente está muy bien, es un delantero sumamente importante y lo querían muchos clubes de la categoría con mucho nombre y prestigio y que seguramente le pagaban más que Atlético y él decidió venir porque es su casa y quiere pelear con su club y con esta gente por algo importante.



- Silvio Fontanini



- Silvio fue un gran dirigente de la institución, no esperaba su renuncia. Fueron unos días donde había un viento de cola, un viento de tormenta que había que pasarlo, se pasó. No voy a entrar mucho en detalles, ya fue más que hablado y cada uno tendrá su opinión. Hemos emitido una carta manifestando lo que pasó. Doy vuelta de página porque cuando pasaban esas cosas Atlético seguía adelante y el club esta siempre delante de cualquier nombre. Es una pérdida muy importante para la institución, un dirigente que trabajó mucho y lo hizo de gran manera. Tenemos una charla pendiente y seguramente se dará más adelante.



- Fabricio Fontanini emitió su opinión en las redes sociales. ¿Cómo lo tomaste?



- Es una opinión, me llamó, estuvimos conversando, cada uno puede manifestar lo que le parezca, estamos en libertad de hacerlo. No comparto muchas cosas pero doy vuelta de página. El club no se detiene nunca a pesar de algún problema interno que pueda surgir, no frena el club, hay que seguir adelante y así estamos, enfocados en buscar lo mejor para Atlético.



- Se pudo dar la venta de Agustín Bravo, operación sumamente importante.



- Somos un club vendedor, tenemos para vender a los jugadores del club y cuando aparecen ofertas buenas se hace. No somos Boca ni River, nos financiamos mucho y armamos los presupuestos con las ventas. Fue un mercado bueno, se dio el caso de Luna, el zurdo bravo, no se pudo dar lo de Portillo, si bien no hay nada cerrado aún ya que si aparece una oferta buena seguramente nos desprenderemos del jugador.

Hemos tenido ventas importantes, necesitamos seguir vendiendo. De acá a diciembre hay que llegar con una estructura muy grande. Hoy se incrementaron muchísimo lo que son los viajes, los costos, los hoteles, en los primeros 15 días vamos a Mar del Plata y Salta, tenemos San Juan y Madryn. Todo se incrementa a un ritmo mucho más grande a los ingresos que tenemos. Hay que ser cautos y tenemos que cuidar el dinero más que nunca y con lo que nos da AFA (por la TV) no llegamos a pagar los dos viajes que tenemos en 15 días.



- El objetivo es claro, la ilusión reflorece a pesar de todo...



- Todos los dirigentes tenemos el sueño y la ilusión de ascender, es lo que queremos, lo que le queremos dar a la gente, a la ciudad, a la región pero también porque económicamente sirve mucho más. Los ingresos económicos de Primera lo superan en 20 veces a lo que cobramos en la B, los viajes son más cerca. Todos queremos jugar en Primera, pero no es sencillo. Todos estamos detrás de ese sueño y esa ilusión de volver a Primera, nos conviene desde todo punto de vista.