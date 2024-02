"Es una ley para comenzar un cambio en la Argentina"

Además, el ex presidente argentino fue crítico al apuntar contra los que quieren "mantener sus privilegios buscando trabar al Gobierno".

El ex presidente Mauricio Macri reiteró su apoyo al proyecto de Ley Ómnibus que se está debatiendo en el Congreso por impulso del mandatario Javier Milei, y advirtió que la discusión dejará al descubierto a "los que se empeñan en mantener sus privilegios buscando trabar al Gobierno y los decididos a avanzar hacia el cambio".

"Hoy es un día muy importante porque se va a votar una ley fundamental para comenzar un cambio en la Argentina. Por eso apoyo la ley que presentó el Gobierno", escribió el fundador del PRO en su cuenta de la red social X.

"Al mismo tiempo, hoy vamos a poder ver a dos grupos en acción: los que se empeñan en mantener sus privilegios buscando trabar al Gobierno y los decididos a avanzar hacia el cambio", finalizó.

De esta forma, Macri ratificó su respaldo a las iniciativas de desregulaciones y cambios que promueve Milei, y se daba por hecho que el bloque del PRO en la Cámara baja iba a votar a favor de la ley tanto en general como en particular.

El ex mandatario se pronunció así en momentos en que busca retomar la conducción del PRO tras la renuncia a ese cargo de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad. (NA).