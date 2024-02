Entró el desembolso del Fondo Monetario

Las reservas del Banco Central finalizaron hoy con un aumento de US$ 2.527 millones de dólares y alcanzaron los US$ 27.635 millones.

El importe de aumento es producto principalmente del impacto del desembolso de US$ 4.700 millones del FMI por la aprobación de la séptima revisión del acuerdo de facilidades extendidas, y el descuento de la cuota de enero por US$ 1.954.

El día de mañana se continuará cancelando obligaciones con el organismo multilateral ya que operan vencimientos por intereses por otros US$ 800 millones.

En tanto, otros US$ 960 millones irán a la CAF, que había habilitado ese monto para el pago de diciembre de 2023. El resto se utilizará para hacer frente al compromiso de abril.



BAJA DEL BLUE

El dólar blue cayó fuerte en todas las versiones en un día clave para el gobierno por el inicio del tratamiento de la Ley Ómnibus y la expectativa por el resultado de la licitación de los BOPREAL, para darle solución a la deuda de importadores.

No obstante, las cotizaciones acumularon a lo largo del mes fuertes subas respecto del cierre de diciembre.

En la jornada de ayer, el dólar blue cerró veinte pesos menos que en la jornada anterior y se negoció en $1.145 para la compra y $1.195 para la venta en la city porteña.

La brecha terminó el primer mes del año en el orden del 44,6% respecto del mayorista.

A su vez, el dólar MEP retrocedió también por debajo de los $1.200 y cerró a $1.175,67, mientras que el Contado con Liquidación también cedió hasta los $1.247,59.