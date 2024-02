Ciancio: “apuntamos a llegar a un acuerdo, sin perder de vista el estado financiero de la provincia”

Tal como se había anunciado el martes, se llevó a cabo ayer la primera reunión paritaria de Salud, en la sede del Ministerio de Trabajo. La reunión estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, que convocó a la mesa paritaria; la ministra de Salud, Silvia Ciancio; y las secretarias del Ministerio de Economía: de Hacienda, Maria Belén Etchevarría; y de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario.

Entre otros representantes gremiales recibieron a Eduardo Taboada, Pablo Crispo, Néstor Rossi, Marcelo Beltrame, Florencia Tomasino y Sandra Barbieri, por la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA); María Fernanda Boriotti, Diego Ainsuain, Rodrigo Ramirez, Leandro Goldsack, Jerónimo Ainsuain y Viviana Tomas, por el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), entre otros.

Luego del encuentro, la ministra de Salud detalló que fue “una reunión de mucho respeto, con la convicción de seguir trabajando en conjunto para llegar a un acuerdo en el futuro. No desconozco la situación salarial de los compañeros trabajadores, pero también conozco la situación real que atraviesa la provincia. Nosotros estamos con una actitud positiva para llegar a un acuerdo. Ese es el mandato del gobernador y aquí estamos para trabajar junto con el ministro de Trabajo”.

Ciancio señaló que “actualmente estamos haciendo una evaluación de lo que tenemos, de lo que encontramos, atendiendo situaciones urgentes. Lo salarial sabemos que es urgente, pero también había cuestiones coyunturales que tuvimos que atender y que tienen que ver con recursos que tuvimos que inyectar rápidamente al sistema para que el sistema de salud sea operativo”. En ese marco, la ministra recordó que se pagó a más de 1300 agentes que hacían reemplazos desde septiembre y estaban sin cobrar, así como también se pagó a agentes que estaban contratados, con montos sin actualizar desde marzo de 2023.

Por su parte, Báscolo afirmó que “en lo que coincidimos todos es que el trabajador no puede perder poder adquisitivo. En eso estamos todos de acuerdo, el tema es que la provincia está en una situación financiera complicada. Pero estamos todos de acuerdo en que los trabajadores no tienen que perder poder adquisitivo. Estamos trabajando para poder tener un acuerdo entre todos los gremios con el máximo esfuerzo posible de ambas partes”, concluyó.