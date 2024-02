9 de Julio espera por jugadores de Atlético

Un defensor, un mediocampista, un extremo y dos delanteros llegarían en las próximas horas al León. Y no se descarta la posibilidad de Grinovero.

9 de Julio ya puso manos a la obra desde el lunes de cara a la segunda temporada consecutiva de participación en el Federal A. En lo que son estos primeros días de entrenamientos, el cuerpo técnico encabezado por Maximiliano Barbero aún está conformando lo que será el plantel, ya que hubo algunas bajas importantes más allá que también se pudo conservar una interesante base del equipo de 2023.

En las últimas horas se tuvo conocimiento que nuevamente Atlético de Rafaela está dispuesto a ceder algunos futbolistas a préstamo al León, tal como aconteciera el año pasado con Agustín Grinovero y Agustín Costamagna. El primero fue una de las figuras importantes en la campaña para asegurar la permanencia y cuando se pensaba que esta temporada podía entrar en la consideración como arquero titular de la Crema en la Primera Nacional, para el inicio no será asi y de tal modo se reflotó la chance que vuelva al León, pero esto se resolvería en unos días. En cuanto a Costamagna alternó buenas y malas, e inclusive se fue antes de la última fecha a jugar el Regional a Libertad.

Los jugadores de campo que en esta temporada podrían arribar al elenco juliense provenientes de la Crema serían: el marcador central Tomás Androetto, el volante mixto Santiago Colombatti, el extremo derecho Alejo Ceccherini, y los delanteros Agustín Alfano y Agustín Bianciotti.

9 de Julio arrancó los entrenamientos esta semana con los regresos de Lucas Quiróz (Ferrocarril del Estado) y Facundo Maldonado (pasó por Sportivo Norte). Pero también fueron presentadas las siguientes incorporaciones: Tobías Macies (23 años), mediocampista que hizo inferiores en Unión de Santa Fe y proviene de Juventud de Esperanza. Leandro Marabotto (20 años), mediocampista con inferiores en Argentinos y Estudiantes de La Plata, club del cual proviene. Enzo Peralta (20 años), lateral izquierdo con inferiores en Belgrano de Córdoba, y llega desde el ‘Pirata’ cordobés. Guillermo Ensabella (21 años), volante central surgido de Brown de San Vicente y Axel Grabernvarter (19 años), lateral por derecha, ex Libertad de Sunchales.

Entre algunos de los futbolistas que militaron la temporada anterior que ya no continuarán, cabe mencionar que Tiago Peñalba es alternativa en San Martín de Tucumán como lateral derecho, el capitán Maximiliano Aguilar ya se encuentra entrenando en la UAI Urquiza (Primera B Metropolitana) y que Maximiliano Ibáñez es uno de los delanteros importantes de Gimnasia y Tiro de Salta de cara a la temporada de la Primera Nacional.