El campo no está tranquilo y buscó apoyo en la Región Centro: ¿qué temas preocupan?

La Mesa de Enlace Agropecuaria mantuvo un encuentro con los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, para exponer sus necesidades y visiones sobre lo que se debate en el Congreso de la Nación desde ayer.

Entre otros temas de interés para los productores, se habló de la necesidad de una reforma fiscal, derechos de exportación, arraigo rural, ley de semillas. También se acordó trabajar de manera conjunta para generar políticas que fomenten el trabajo y crecimiento para atenuar la crisis que vive Argentina.

El primer punto que abordaron desde la Mesa de Enlace fue el UPOV 91. El presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, señaló que “todos estamos coincidiendo en que tenemos que tener una mejor incidencia en el desarrollo de tecnología, pagarla pero también debemos darnos el debate necesario y llegar a una reforma de la ley de semillas, vemos un serio peligro con el UPOV 91”.

Por su parte, Castagnani advirtió sobre el impacto de la medida del Banco Central, que encarece el crédito para aquellos productores que guarden más del 5% de sus existencias de soja. Esta medida fue prorrogada por el oficialismo y el presidente de CRA expresó que “castiga al productor”.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, comentó que “se planteó ante los gobernadores el tema de contar con la necesidad imperiosa que tiene la Argentina de hacer una reforma laboral; allí hemos coincidido con los tres gobernadores con la Mesa de Enlace en que es la manera de generar empleo y más inversión en el país. Y la idea es que el Congreso la trate cuando comiencen las sesiones ordinarias, junto a una nueva Ley de Semillas, de Bioenergía y una Ley Federal de Carnes”.



LA MIRADA DE SANTA FE

"Santa Fe es campo, producción e industria; siempre lo vamos a defender. Hoy en #BuenosAires nos reunimos con la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) quienes nos manifestaron su preocupación ante un posible aumento de retenciones", comentó la vicegobernadora Gisela Scaglia.

"Creemos que la salida es con más dialogo y entender que para recomponer nuestra economía necesitamos más producción y que el campo es el motor de la economía del país. Hay que acompañarlo con mas incentivos y menos palos en la rueda para que pueda crecer y generar trabajo".

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la predisposición de la Mesa de Enlace para converger en una agenda de trabajo en el marco de la Región Centro. “Esta reunión fue una oportunidad para demostrar que nuestras provincias están alineadas y tienen por objetivo común la defensa de la producción. Volvimos a confirmar nuestra posición en contra de la suba de las retenciones, pero, fundamentalmente, dimos inicio a una agenda de trabajo desde la Región Centro con el campo”. El titular de la cartera productiva puntualizó en ese sentido: “El Gobierno Nacional tiene que mirar la oportunidad que le están ofreciendo estas tres provincias para salir adelante con más producción”.



CON FIRMEZA Y TONADA

"Tenemos vocación de diálogo y trabajo conjunto. Vamos a discutir cada punto que afecte a los sectores productivos. Un plan de ajuste como este no puede sostenerse en el tiempo si no se acompaña de un plan de inversión que genere trabajo y empleo en la Argentina"

"Defendemos los intereses de los cordobeses y no vamos a dejar que se perjudique a nuestro sistema productivo, a nuestras fábricas, a nuestras empresas y a nuestras pymes".



ROGELIO FRIGERIO

Por su parte, Frigerio expresó que con los diputados de su espacio político van a “apoyar y poner el hombro en un momento muy difícil para el país” y consideró que más allá de la decisión del gobierno nacional de quitar el Capítulo Fiscal de la Ley Bases, “la Argentina necesita reformas en materia fiscal y económica, y esperemos que podamos pronto darle al gobierno de la Nación las herramientas que necesite”.

En el caso del Impuesto País, Frigerio planteó “que hay un error en la explicación, ya que lo que piden las provincias no es coparticipar sino distribuir distinto lo que iba al gobierno nacional, al que no se puede desfinanciar. Y allí coparticiparlo es sacarle ingresos al gobierno nacional”.