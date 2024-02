"Nos hubiese gustado encontrarnos con mejores caminos y rutas, pero estamos para resolver problemas"

La infraestructura es una materia clave y pendiente para el sector agropecuario santafesino. Independientemente de los trabajos anunciados, y realizados, por la gestión provincial anterior, la realidad indica que todavía hay mucho (valga la paradoja) camino por recorrer. Ese es, sin dudas, el diagnóstico al que arribaron los funcionarios provinciales que, desde mediados de diciembre, están a cargo de una tarea titánica que suele dejar sinsabores luego de cada período de Gobierno.

Dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe se encuentra la secretaría de Infraestructura Productiva. Mauricio Basso es el responsable del área. Perteneciente a una familia reconocida en el ámbito empresarial de nuestra ciudad, y también del país, aceptó el desafío de involucrarse para aportar su "granito de arena" y, en definitiva, soluciones para el sector productivo.

"Nos hubiese gustado encontrarnos con mejores caminos y rutas. El diagnóstico no es el mejor, pero estamos acá para resolver los problemas", señaló en diálogo con el programa radial ADN Rural.

- ¿Cuál fue el estado de situación que hallaron tras asumir?

- Lo primero que nos encontramos cuando asumimos fue la emergencia, a partir de las inundaciones en el norte provincial. La situación es una cuando llueve y otra cuando hay sequía. Hubo un diagnóstico que la naturaleza nos ofreció muy rápido y muchas de las trazas terminaron siendo borradas por la tormenta. Hay que pensar los caminos desde sus bases, su ancho y consolidación, y después pensar en el ripio. Estamos haciendo un trabajo con todos los productores, municipio y comunas.

- ¿Han estado en contacto con municipios y comunas para conocer necesidades?

- Es una provincia muy grande y hay distintas necesidades dependiendo la región. Tenemos poco tiempo y muchos desafíos. Esperamos que este sea un año muy bueno para la producción y eso justamente es lo que nos apura. Ya hemos hablado con unas 40 comunas y municipios. Nuestro Gobernador y Ministro nos van marcando la agenda para que el sector productivo cuente con la infraestructura que necesita. Tenemos que tener en claro que tirar piedras no es hacer caminos.

- ¿Por qué?

- Hacer caminos es otra cosa. Hacer caminos requiere trabajar las bases sólidas. Entendemos que el ripio es una demanda de todo el sector productivo, pero si no hay un buen camino ese ripio no va a durar. En todos los mapas que tenemos y las reuniones, la voluntad de los productores es absoluta, por supuesto que tienen escepticismo y debemos ganarnos la confianza, pero sabemos que con las herramientas adecuadas tenemos una buena recepción. Tenemos que implementar un buen trabajo sólido y multiplicar la cantidad de caminos por año.



"LA LECHERÍA ES PRIORIDAD ABSOLUTA"

"En sectores estratégicos como la lechería se necesitan buenos caminos y ripios. Nuestro ministro [Gustavo Puccini] nos ha dado la orden que la lechería sea prioridad absoluta para nosotros. La infraestructura es carísima, tenemos la necesidad de dotar además de infraestructura energética, llegar con trifásica, y estamos trabajando en eso. Los desafíos son muchos y sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto. Tenemos la suerte que contamos con el acompañamiento del gobernador [Maximiliano Pullaro] y el ministro, que buscan que Santa Fe sea la locomotora de la Nación.



CONSORCIOS CAMINEROS

Los Consorcios Camineros son instituciones sin fines de lucro, cuya función es la de conservar los caminos de la zona, determinada previamente por la Dirección de Vialidad. Los Consorcios se rigen por la Ley Nº 6233 y es la Dirección de Vialidad el organismo público encargado de controlar su funcionamiento. En la provincia de Córdoba hay diversas experiencias que comprueban su importancia a la hora de la temática.

"Tener continuidad una política como ocurrió en Córdoba o Mendoza, es el primer punto a destacar. Con sus consorcios hidroviales, Córdoba ha sido una referencia. La provincia de Santa Fe cuenta con Comités de Cuenca, con quienes trabajamos codo a codo. Debemos consolidar la articulación entre productores y municipios con el Gobierno", destacó Basso.

Y agregó: "necesitamos el monitoreo y eso lo pueden hacer productores que en el día a día están en el lugar. Queremos contar con ellos para el mantenimiento. Mientras más duren los caminos, será mayor la producción santafesina que podrá salir al puerto, al acopio, a las industrias".

Queremos potenciar a los que están y atrás inversiones. Para eso, debemos garantizar infraestructura. Somos muy optimistas. Y los consorcios serán parte de nuestro trabajo.