Llega la exhibición de la galería rafaelina LAVA

Este sábado 3 de febrero a las 20:30, se inaugurará la “Zona de ensayos para la supervivencia sensible - PALA23”, la cuarta muestra del Programa de Artistas de LAVA, con curaduría de Georgina Ricci. La exhibición se llevará a cabo en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” de la ciudad en el marco de "Lava en el Metro", una propuesta de la agenda Verano Juntos. Durará solo esa noche. Al día siguiente, se realizará un desmontaje guiado para todos los interesados, donde se podrá conversar sobre los trabajos expuestos con los artistas y la curadora. Las actividades son de entrada libre y gratuita.

PALA es un programa de formación que lleva adelante LAVA, donde un grupo de artistas recibe mensualmente una capacitación a cargo de un referente del campo de las artes visuales. En su cuarta edición del año 2023, participaron artistas de Rafaela y de otras ciudades del país. El grupo quedó conformado por: Andrea Ronchi (Totoras, Santa Fe); Daniela Alvarez Fanego (La Falda, Córdoba); Danisa Frissolo (Rafaela, Santa Fe); Diego Iparraguirre Triay (Córdoba, Córdoba); Eliana Palavecino (Rafaela, Santa Fe); Juan Pruvost (Rafaela, Santa Fe); Julieta Papa (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Lucía Santos (Mercedes, Buenos Aires); Luciana Weli (Rafaela, Santa Fe); Mariana Legon (CABA); Melina Airaudo (La Falda, Córdoba); Paco Bergallo (Santa Fe); Rocío Ructtinger (Ramos Mejía, Buenos Aires); Yasmin Uasuf (Rafaela, Santa Fe).

A lo largo de once meses, las participantes asistieron a encuentros virtuales con Georgina Ricci, Aníbal Buede, Sofía Desuque, Ana Gallardo, Gabriela Guibert, Catalina Romero y Pablo Sinaí. Georgina Ricci ofició de tutora del programa en su edición 2023 y es la curadora de la muestra final.

Durante los encuentros de PALA 2023, el grupo de participantes trabajó aspectos puntuales de sus obras, a partir de distintas consignas y propuestas que plantearon cada uno de los docentes; se conocieron a distintos artistas que compartieron material valioso de sus recorridos, se brindaron herramientas para la gestión de la propia obra, se pensó el concepto de curaduría, se trabajó sobre montajes, se hicieron lecturas teóricas de distintos autores y autoras.

Georgina Ricci dice lo siguiente la muestra y el proceso de este grupo de artistas a lo largo de PALA23: “Los proyectos de estos artistas nos empujan al vértigo de la percepción. No se trata de que oculten mezquinamente sentidos: nos franquean la puerta a exploraciones, dudas, hipótesis, descubrimientos en tiempo real. Tampoco se trata de un examen que debemos aprobar, sino de una posibilidad de reconocernos distintos. No existe mejor lector, mejor visitante que aquel que cohabita en tiempo y espacio con los proyectos. La clave será correrse de las suposiciones sobre lo que deben ser las imágenes. Esquivar un sistema basado en las semejanzas en pos de lo inconcebible. Trazar un plan donde la experiencia del arte se convierta en una herramienta de supervivencia sensible".