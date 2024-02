Amenaza a Pullaro

Un sujeto de 18 años, detenido en Pasaje Acuña y Rouillón, de Rosario, portaba tres pistolas y un trozo de cartón, en el que estaba escrita una amenaza dirigida a la Tropa de Operaciones Especiales, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Sucedió cuando personal del Comando Radioeléctrico, le pidió la documentación a Alexis Michel C. M., quien se trasladaba en una Toyota Hilux, y la estacionó en la dirección antes descripta. De acuerdo a Rosario3, en el vehículo se incautó un bolso con dos pistolas Taurus con numeración limada calibre 9 milímetros, y una Bersa calibre 380.

Además, se ubicó un cartón en el que se mencionaba a la TOE y al gobernador, y se investigaba si correspondía a la banda Los Tripi, un clan narco que opera desde hace años en el Parque Oeste, aunque no se descartaría que quien realizó la escritura buscó “escracharlos” en la escena.

Por otra parte, se peritaría el celular hallado en poder del detenido, para ver si se podía dar con quienes encargaron la intimidación, que no llegó a ejecutarse.