Su pareja le arrancó la mitad de la oreja frente a hija de 4 años

Al momento de ser elaborado el presente informe periodístico, una mujer de 36 años de edad, víctima de una brutal agresión física, por parte de su pareja, se recuperaba de las heridas provocadas por quien se hallaba prófugo de la Justicia. fugitivo, tras arrancarle de la oreja derecha de una mordida. El suceso se contabilizó en la localidad bonaerense de Villa Corina, frente de la hija de ambos, de 4 años.



NO QUIERE

"Hoy me queda luchar por mis derechos, ya que no quiero ser un número más en las manos de un desquiciado, psicópata", escribió la víctima del grave caso de violencia de género, en una publicación de Facebook.



POR CELOS

Dio a conocer Crónica, que de acuerdo a la denuncia, radicada en la Comisaría 7" de Avellaneda, todo comenzó al finalizar una fiesta de cumpleaños familiar, donde el acusado inició una discusión por celos.



HUBO GOLPES

Mientras ella trataba de calmarlo, el agresor la tomó del cuello, y luego de darle varios golpes de puño, le aplicó una mordida en la oreja derecha, que le provocó una grave herida.



ATENCIÓN

MÉDICA

Completamente ensangrentada, la mujer fue llevada al Hospital Presidente Perón, donde recibió varios puntos de sutura, y fue dada de alta a las pocas horas de su ingreso.



IMPUTACIÓN

El sujeto identificado, como Mariano Belizan, escapó de la escena del hecho y permanecía prófugo, imputado por el delito de lesiones agravadas en contexto de violencia de género.