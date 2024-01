El 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago,una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas, que gracias a su talento ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía.

El término mago proviene del antiguo persa (magi) y del latín (magus). Es considerado un astrólogo o adivino que practica trucos de magia. Incluye a ilusionistas, prestidigitadores y otros artistas, que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público.

¿Por qué se celebra el 31 de enero el Día Internacional del Mago?

Este día fue escogido para rendir un especial tributo al santo patrono de los magos conocido con el nombre de Juan Bosco.

Nacido en Italia, se hizo muy popular, sobre todo entre los más jóvenes por su capacidad para envolverlos con su magia y destrezas en el malabarismo y de esta manera predicarles la palabra de Dios.



Su muerte ocurrió el 31 de enero del año 1888, siendo canonizado el 1 de abril de 1934. Posteriormente, durante un congreso de magia celebrado en España fue elegido como el patrono de los magos, escogiendo la fecha de su deceso para celebrar esta efeméride.

Algunos de los magos más grandes de la historia

A través de la historia han existido grandes magos e ilusionistas que han dejado un gran legado. A continuación mencionamos algunos de los más importantes:

Merlin (siglo VI d.C.): fue un mago y adivino galés, considerado el más famoso de la historia, así como la fuente de inspiración de otros magos de la literatura universal. Este personaje formó parte de las historias y los mitos de la Inglaterra medieval.

Robert Houdin (1805-1871): considerado el más grande ilusionista de todos los tiempos. Con sus asombrosos espectáculos logró marcar un antes y un después en el mundo de la magia. Entre los más recordados destacan la suspensión etérea, el reloj misterioso y el naranjo fantástico.

Alexander Herrmann (1844-1896): también conocido como Herrmann El Grande, fue un icónico y excéntrico ilusionista francés que perteneció a una familia de magos. Uno de sus trucos más conocidos fue la suspensión aérea, colocando a su esposa en un tablero sobre dos sillas. Al retirar las sillas pasaba un aro alrededor del tablero.

Harry Houdini (1874-1926): fue un gran escapista. Uno de sus actos que lo catapultó a la fama fue el de la Metamorfosis, donde después de permanecer metido dentro de una caja herméticamente cerrada con cadenas y candados, sorpresivamente aparecía liberado como por arte de magia.

Dai Vernon (1894-1992): fue un ilusionista canadiense que se destacó por el manejo de los trucos de magia con cartas, conocido como cartomagia. Publicó su primer libro de magia titulado The Expert at The Card Table, en el cual dio a conocer las trampas en los juegos de cartas.

Apollo Robbins: es un prestidigitador estadounidense y consultor de seguridad, catalogado por la revista Forbes como "un astuto manipulador de la atención". Ganó popularidad después de hurtar a agentes del servicio secreto que acompañaban al ex presidente Jimmy Carter.

David Coperfield: es un ilusionista que fue muy popular en la década de los noventa, realizando espectáculos monumentales, tales como la desaparición de la estatua de la Libertad y atravesar la Gran Muralla China, utilizando la tecnología. Popularizó sus presentaciones mediante presentaciones en shows televisivos.

David Blaine: es un ilusionista, escapista y doble de acrobacias estadounidense. Realiza actos de ilusionismo en la calle, con la presencia de una gran cantidad de espectadores. Ha realizado varios especiales para la televisión y publicó en el año 2002 su libro Mysterious Stranger.

Criss Angel: es un ilusionista, escapista y músico estadounidense, ampliamente conocido por sus trucos de ilusionismo y por su programa televisivo Mindfreak, con altos niveles de audiencia. Algunos de sus trucos más famosos han sido flotar entre dos edificios y desaparecer un Lamborghini.

Datos curiosos acerca de la magia



Estos son algunos de los datos curiosos e interesantes acerca del fascinante mundo de la magia que quizás no conocías:

La magia es un arte que tiene más de 4.000 años de antigüedad.

De acuerdo a unos papiros antiguos el primer mago que existió era originario de Egipto, conocido como Dedi.

El mago Houdini tiene una estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood.

Preparar una rutina de magia de unos escasos minutos puede requerir meses y años de ensayo.

Entre los tipos de magia más conocidos se destacan: magia de salón, ilusionismo, escapismo, mentalismo, magia infantil.

El libro más antiguo de magia que ha sido publicado en idioma castellano se titula "Engaño a ojos vista", editado en Madrid en el año 1773. Esta reliquia reposa en la biblioteca de la Universidad de Barcelona.

En el año 1857 el gobierno francés envió a Robert Houdin, considerado el padre de la magia moderna, a África del Norte, para apaciguar a los nativos que se habían rebelado.

Federación Internacional de Sociedades de Magia

La Federación Internacional de Sociedades de Magia (FISM) fue fundada en el año 1948. Es una de las organizaciones internacionales más respetadas en la comunidad de la magia, que agrupa a más de 50.000 magos de 32 países alrededor del mundo.

Su principal misión es desarrollar y promover el arte de la magia en el mundo, mediante la coordinación de actividades de las sociedades miembro.

Cada 3 años organiza una conferencia denominada "FISM", reuniendo a campeones nacionales de magia para que compitan en distintas categorías.

Películas sobre la magia

A continuación mostramos algunos títulos de películas y series de televisión cuyo tema central es la magia, para compartir y disfrutar en familia:

Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (Reino Unido. Director: David Yates. Año 2018): el joven mago y zoólogo Newt Scamander deberá hacer frente a las amenazas de Grindelwald, en un mundo mágico dividido.

Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos (Reino Unido. Director: David Yates. Año 2016): un mago experto en Zoología llega a Nueva York con su maleta llena de criaturas mágicas. Un humano provoca, por error, que las criaturas escapen, ocasionando un caos en la ciudad.

El Increible Burt Wonderstone (EEUU. Director: Don Scardino. Año 2013): Burt Wonderstone era un mago convencional de Las Vegas que fue perdiendo popularidad en el escenario. Un nuevo ilusionista que hace trucos más peligrosos y excéntricos amenaza con destronarlo.

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 (Reino Unido. Director: David Yates. Año 2011): Harry Potter y sus amigos tienen que recuperar la espada de Gryffindor, para encontrar y destruir los últimos horrocruxes.

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 (Reino Unido. Director: David Yates. Año 2010): Harry Potter deberá encontrar los objetos que contienen fragmentos del alma del Señor Tenebroso, para poner fin al reinado de Lord Voldemort.

Harry Potter y el Misterio del Príncipe (Reino Unido. Director: David Yates. Año 2009): Harry Potter inicia el sexto curso en Hogwarts. Deberá enfrentar a Voldemort, con la ayuda de un viejo libro de pociones perteneciente al misterioso Príncipe Mestizo.

El Gran Buck Howard (EEUU. Director: Sean McGinly. Año 2008): un ilusionista que se encuentra al borde de la quiebra deberá actuar en pueblos pequeños para sobrevivir. Su ayudante hará todo lo posible para que recupere el éxito perdido.

Merlin (EEUU. Director: Jeremy Webb. Año 2008): en esta serie de TV el joven mago Merlin está a punto de entrar a la edad adulta y conoce al futuro rey Arturo. Ambos son de Camelot y de la misma generación.

El Último Gran Mago (Reino Unido. Director: Gillian Armstrong. Año 2007): cuando Harry Houdini llega a Edimburgo durante su gira mundial ofrece una recompensa a la persona que contacte el espíritu de su madre. Una atractiva médium acepta el desafío.

Harry Potter y la Orden del Fénix (Reino Unido. Director: David Yates. Año 2007): el Ministerio de la Magia inicia una campaña de desprestigio contra Harry Potter y Dumbledore. Voldemort pretende apoderarse de un objeto secreto que le permita recuperar su poder.

El Ilusionista (EEUU. Director: Neil Burger. Año 2006): en Viena (año 1900) el ilusionista Eisemheim cautiva al público con sus trucos de magia e ilusionismo. Se enamora de la prometida de un príncipe, quien pretende desenmascararlo por considerarlo un fraude.

El Truco Final (EEUU. Director: Christopher Nolan. Año 2006): a finales del siglo XIX dos jóvenes ilusionistas se proponen alcanzar la fama. Cuando uno de los trucos fracasa ambos se enfrentarán en una feroz competencia por demostrar quién es el mejor.

Harry Potter y el Cáliz de Fuego (Reino Unido. Director: Mike Newell. Año 2005): en esta temporada se presenta un torneo de magia en tres escuelas, así como la copa Internacional de Quidditch. Harry Potter deberá enfrentar los terribles desafíos que se le presentan.

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (Reino Unido. Director: Alfonso Cuarón. Año 2004): Harry Potter y sus amigos deberán enfrentar el misterio de la prisión para magos de Azkaban y esclarecer el misterio de la fuga del peligroso mago Sirius Black.

El Mago (México. Director: Jaime Aparicio. Año 2004): al enterarse que tiene una enfermedad terminal un mago callejero decide reconciliarse con su pasado. Llevará a cabo un último acto de magia que transformará los últimos días de su vida.

Harry Potter y la Cámara Secreta (Reino Unido. Director: Chris Columbus. Año 2002): luego de culminar el verano Harry Potter regresa a la escuela de Hogwarts para iniciar un nuevo año escolar. Deberá enfrentarse a la oscura fuerza que acecha a Hogwarts.

Harry Potter y la Piedra Filosofal (Reino Unido. Director: Chris Columbus. Año 2001): el día de su cumpleaños Harry Potter se entera que es hijo de hechiceros y que ha heredado poderes mágicos. Ingresa a la escuela Hogwarts de Magia, donde aprenderá a ser un mago.

El Mago de Oz (EEUU. Director: Victor Fleming. Año 1939): la joven Dorothy viaja al mundo de Oz, debiendo defenderse de la malvada bruja del Oeste. Se dirigirá a la Ciudad Esmeralda donde vive el poderoso Mago de Oz, para pedirle que la ayude a regresar a su hogar.

