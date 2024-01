Independiente visita a Vélez

Independiente visitará este martes a Vélez Sarsfield en Liniers con la intención de afirmarse como puntero del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional, después de su victorioso debut en Mendoza ante el ascendido Independiente Rivadavia.

Este encuentro de la segunda fecha en el estadio José Amalfitani comenzará a las 21.30 con arbitraje de Hernán Mastrángelo, asistido en el VAR por Fernando Echenique y con transmisión de ESPN Premium.

El "Rojo" de Carlos Tevez empezó la temporada con el pie derecho al imponerse sobre en "Lepra" mendocina en el Bautista Gargatini y buscará sostener ese andar en su segunda salida consecutiva ante un rival históricamente complicado.



OTROS ENCUENTROS. 17hs Huracán vs Talleres, 19.15hs Gimnasia La Plata vs Independiente Rivadavia, Rosario Central vs Banfield, 21.30hs Lanús vs Newell's.



GOLEÓ INSTITUTO. A menos de 24 horas de finalizada la primera fecha de la Copa de la Liga, Instituto goleó 3-0 a Atlético Tucumán en el partido que abrió anoche la segunda jornada del campeonato doméstico en un duelo que se disputó en Alta Córdoba. La Gloria es el primer equipo que marca por triplicado en lo que va del torneo y de forma provisoria saltó a la punta de la Zona.