“Duele perder de esta manera” , señaló Barraza, el DT de Ben Hur

El partido entre Colón de San Justo y Ben Hur por la ida de la definición de la zona Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur sigue dando que hablar. En un encuentro bastante parejo, con una leve superioridad para la BH, el árbitro cordobés Jonathan Correa le anuló un gol a Joaquín Molina por supuesto offisde, que no existió (un metro habilitado), condicionó a varios jugadores mostrándoles amarillas ante mínimas infracciones y en complemento inventó un penal con el cual El Conquistador pudo ponerse arriba en el marcador. El encuentro terminó 1 a 0 en favor del ‘Rojo ‘ y ahora el Lobo estará obligado a ganar o ganar para soñar con la final por el ascenso al Federal A. La revancha se jugará el próximo domingo a las 20hs en el estadio Néstor Zenklusen.



En una entrevista con el periodista René Heredia, el entrenador de Ben Hur, Gustavo Barraza, señaló: “Todavía estoy un poco caliente, es difícil analizar el partido así pero creo que no merecimos perder, nosotros tuvimos la pelota casi los 90 minutos y ellos no nos generaron situaciones prácticamente”.



Y en relación al polémico penal sancionado por Correa, el ‘Negro’ Barraza admitió: “Hubo muchas dudas en el penal, te duele perder de esta manera. Cuando terminó el primer tiempo el juez de línea nos admitió que se equivocó en una o dos situaciones que levantó el banderín; y se equivocó, pero la siguió levantando” y agregó: “Son injusticias que uno tiene que vivir y te van sacando del partido, es muy difícil. Uno fue jugador de fútbol y más allá de lo que hablamos en el entretiempo, teníamos que ser más inteligentes porque nos había sacado tres amarillas que para mí no eran. No hay que entrar en esa”.



Pensando en la revancha y la posibilidad de meterse en la gran final por el premio mayor, Barraza reconoció y fue optimista: “Nos quedamos con la sensación de que hicimos un buen partido. Si bien en el complemento perdimos la pelota, ellos la manejaron un poco más, fue el único momento. Merecimos llevarnos un resultado positivo pero ya está, ahora hay que descansar y volver el martes a los entrenamientos para tratar de remontar el resultado, recuperar jugadores y llegar de la mejor manera a la revancha”.