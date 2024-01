“Si me toca jugar trataré de aprovechar la posibilidad de la mejor manera”

Atlético de Rafaela puso en marcha la cuenta regresiva para su debut en la temporada 2024 de la Primera Nacional. En la mañana del lunes regresó a los entrenamientos luego del domingo de descanso. El sábado último cerró su pretemporada con minutos de fútbol ante Patronato de Paraná.



El jueves estará viajando rumbo a Mar del Plata y el sábado enfrentará a Aldosivi por la fecha 1 de la zona B, encuentro que comenzará a las 20hs y se disputará en el estadio José María Minella.



En lo referido al equipo, Ezequiel Medrán mantendría una única duda en relación a lo que viene mostrando. Rodrigo Colombo o Kevin Jappert para la zaga.



El ‘Flaco’, que regresó a la ‘Crema’, es uno de los diez refuerzos y vino para ser titular pero una molestia muscular lo sacó de los últimas dos pruebas (reserva de Colón y Patronato) y su lugar fue ocupado por el juvenil del club. El ramonense, categoría 2004, cumplió con el pedido del DT y tuvo buenas actuaciones. Se complementó de buena manera con Francisco Oliver (otro de las caras nuevas) y tendría posibilidades de ir desde el arranque en el estreno 2024.



“Trabajo para eso, si me toca y si tengo la posibilidad de jugar la voy a aprovechar de la mejor manera y si no se da seguiré trabajando como hasta ahora para seguir aportando lo mío en el grupo”, contó Kevin Jappert en diálogo con radio ADN, quien sabe que tiene algunas fichas a su favor para comenzar jugando pero a la vez, no quiere hacerse ilusiones: “Es un sueño, lo que uno siempre desea es jugar pero trato de no pensar mucho en eso ahora porque no lo quiero llevar a la práctica y que sea todo de la mejor manera”.



El comienzo del 2023 no fue el mejor ni el esperado para el ramonense, pero el fútbol siempre da revancha y las expectativas para este año nuevo que se inicia están totalmente renovadas. “En el 2023 empecé con la mandíbula quebrada, a fines del 2022 en el Kempes (donde fue campeón con la quinta de AFA, al ganarle a Belgrano la final) me quebré, estuve casi tres meses pero volví de la mejor manera con el selectivo y la primera de liga”.



Sobre la preparación veraniega, el central contó: “La semana pasada bajamos un poco las cargas, se trabajó más en lo táctico ya que quedan solo días para la primera fecha, lo importante pasa por ahí. Fue una pretemporada intensa, estuvo prolija, trabajos muy relacionados a lo físico, mucho intermitente, muchas pasadas y lo táctico a la par, fue muy buena preparación para arrancar el torneo de la mejor manera”.



Y en lo personal: “Estoy muy bien, siento que he mejorado mucho en este tiempo, me sirvió mucho para aprender, hay muy buenos compañeros, el cuerpo técnico y todos, los médicos, kinesiólogos, todos te ayudan a mejorar y obtener el mejor rendimiento”.



A la hora de referirse al plantel que se conformó para afrontar la temporada que se aproxima, Jappert indicó: “Es un equipo nuevo pero lo más importante es que cada uno que llegó está muy comprometido en el trabajo y a dar lo máximo, con una misma ilusión, que es la de llevar a Atlético lo más alto posible, como lo hicimos el año pasado y creo que este también lo podemos lograr”.