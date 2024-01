Rebotaron los dólares por la caída del paquete fiscal

Tras los retiros del paquete fiscal de la Ley Ómnibus y del proyecto de Ganancias, los mercados reaccionaron ayer con subas de los dólares en todas sus versiones. Y hubo caídas en los mercados tanto locales como norteamericanos para los activos argentinos.

No obstante, las subas de la jornada de este lunes, tanto en la cotización blue como en las opciones financieras, fueron menores que las fuertes caídas que tuvieron el viernes, cuando se conoció el resultado de la licitación de los bonos Bopreal y la decisión de darle acceso al MULC al 80 % de las pymes para que cancelen la deuda con importadores.

De esta forma los mercados se muestran volátiles a la espera de un desenlace de la trama política y poder tener certezas de hasta dónde puede llegar el plan refundacional de las fuerzas libertarias.

En la jornada de hoy, el dólar blue arrancó con una suba de diez pesos para recortar la suba promediando la jornada y cerrar el comienzo de la semana a $1.175 para la compra y $1.225 para la venta en la city porteña.

El viernes pasado, la divisa informal había caído 25 pesos en la cotización y hoy recuperó 5. De esta manera acumula un alza de 200 pesos (+19,5%) en lo que va de enero cuando quedan dos ruedas para terminar el mes en un nivel parecido a la tasa de inflación esperada.

La brecha respecto al mayorista se encuentra en el 48,45%. En las cotizaciones financieras, el rebote fue más fuerte pero al igual que el blue, no logró recuperar la baja del viernes. El dólar Mep cerró en $1200.07, aumentando un 1% ($11,60) y la brecha también se mantiene por debajo del 50%. En tanto que el Contado con liqui, subió un 2,7% hasta los $1264,27 (33 pesos).

A falta de dos jornadas para cerrar el mes, la cotización aumentó un 29,9% y ha sido la que más se ha revalorizado de todos los dólares. La brecha con el mayorista alcanza el 53,21%. Tras el ajuste diario, el dólar mayorista tiene un valor de $825,20 mientras en el Banco Nación es de $844,50 y en el resto de los bancos se ubica en $873,50. De esta forma el valor del dólar Tarjeta es de $1.351,20



EL BANCO CENTRAL

ACUMULA RESERVAS

El Banco Central continúa con la racha compra de dólares. Este lunes se hizo de 84 millones de dólares y hace 34 jornadas que logra irse comprador en el mercado de divisas. En enero acumula compras por US$ 3.116 millones y desde diciembre US$ 5.978 millones. Las reservas brutas a este ritmo alcanzaron ayer los US$25.157 millones de dólares.

En cuanto al nivel de reservas netas, el economista Salvador Vitelli, hizo el cálculo y sostuvo que "se encuentran actualmente en torno a los U$S 7.100 millones negativas. El mínimo se marcó el 13/12/23 con US$ -11.300 millones".

Esa fecha, fue el día que el ministro de Economía Luis Caputo, dio el comunicado anunciado la devaluación que llevó el valor del dólar un 118% más caro. A partir del 14 de diciembre, el Banco central se fue siempre comprador y acumula una suba de US$ 4.200 millones en 45 días. (NA)