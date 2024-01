Adulto mayor de 76 años se graduó como ingeniero electricista: "Nada es imposible"

La edad nunca es un impedimento si tu meta es graduarte de la universidad. Un inspirador relato de determinación y gratitud se volvió viral en TikTok, protagonizado por un adulto mayor de 76 años que desafió las convenciones al graduarse como ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En un conmovedor video compartido bajo la cuenta @apggraduaciones, este caballero conmovió a miles.

El emotivo discurso, cargado de emoción y gratitud, resonó profundamente en la audiencia, inspirando a muchos a perseguir sus sueños sin importar la edad o las circunstancias. En el clip de 51 segundos, se observa al recién graduado expresar su reconocimiento hacia sus seres queridos, destacando la importancia fundamental de sus padres, hermanos y familia en su camino hacia el logro académico. Con la voz entrecortada por la emoción y sosteniendo una rosa en una mano, luciendo orgulloso su toga y birrete, el nuevo ingeniero comparte su mensaje de gratitud hacia aquellos que siempre lo respaldaron.

Los aplausos y muestras de admiración inundaron el ambiente durante la ceremonia de graduación, donde este admirable individuo dedicó su logro a aquellos que lo alentaron a persistir en su búsqueda del conocimiento. El abrazo emocionado a sus padres, seguido de la exhibición orgullosa de su diploma y medalla de graduación.

En un video difundido en redes sociales, superó la marca del millón de reproducciones, 76,900 “me gusta” y más de 1886 comentarios, se generó una conversación en la que numerosos usuarios expresaron sus aspiraciones educativas y compartieron sus propias historias de superación.

Entre los comentarios, se destacaron mensajes de motivación y determinación. “¡Con fe! A mis 29 años empezaré a estudiar Medicina Veterinaria”, expresó uno de los cibernautas, mostrando su decisión de iniciar una nueva etapa académica a pesar de la edad. Otro comentó: “Tengo miedo de fracasar, tengo 33 años, pero no sé si decidirme a entrar al estudio”. Esta incertidumbre ante un nuevo comienzo académico fue compartida por varios, reflejando la lucha interna entre el deseo de avanzar y el temor al fracaso.

Asimismo, hubo relatos de logros ya alcanzados: “A mis 35 años, ya poseo mi título de bachiller en administración y contabilidad. Actualmente, estoy en tercer año de la carrera de Derecho”, destacando la perseverancia y el esfuerzo continuo en la búsqueda de la superación personal.

Entre los testimonios más conmovedores se encontraba el de una madre que iniciará en el ámbito educativo: “A mi hijo no le importa estudiar, pero a mis 40 años comenzaré. Es un sueño que cumpliré”, demostrando que nunca es tarde para perseguir metas educativas.

El video también suscitó reflexiones personales sobre la edad y las oportunidades. “Aquí estoy con 25 años y pensando que ya no puedo estudiar para ser profesora de educación física. Me faltan dos años para terminar mi carrera de enfermería. Es mi sueño”, compartió otro usuario, resaltando el deseo de alcanzar nuevas metas a pesar de sentir ciertas dudas. INFOBAE