Susana Giménez vuelve a la televisión

A las 12 de la noche y en plena gala de Gran Hermano, Telefe puso al aire un saludo para la figura máxima del canal, Susana Giménez, que celebra su cumpleaños número 80.

Con voz en off de Mirtha Legrand y la clásica música del programa de Susana, el saludo decía: “Hay nombres propios, nombres que nunca se olvidan, nombres que resuenan en la memoria emotiva de todos, nombres compartidos por muchos, pero en los que una persona especial los hace únicos. Hay nombres de todo tipo, pero una sola Susana”.

Luego mostraron un compilado de grandes momentos de Susana en Telefe con figuras invitadas y con recortes sobre su trayectoria. “Disfruté de la vida, fui agasajada, premiada, criticada. He tenido una vida fabulosa y espero seguir teniéndola por unos años más. Gracias por tanto amor", se la escuchó decir a Susana, mientras que Mirtha le dejó un deseo: "Feliz cumpleaños querida amiga, siempre te quise y te voy a querer toda la vida”.

Susana Giménez se despidió del teatro el 27 de enero al hacer su última función de “Piel de Judas” en Punta del Este y este lunes 29 celebró sus 80 años con familia y amigos en su chacra La Mary.

Si bien anunció que regresará a la pantalla en el invierno, será antes de lo previsto ya que hará un programa especial en el que entrevistará al presidente Javier Milei. Según informó Clarín, la entrevista se grabará el domingo 4 de febrero y saldrá al aire el lunes 5, por Telefe.

La charla se llevará a cabo en la Casa Rosada, aunque no podrá haber demasiada gente, solo un pequeño grupo de asesores presidenciales y asistentes de producción. NA