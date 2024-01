Con recortes y en estado de alerta, las murgas porteñas alegrarán los corsos este carnaval

A pocos días del inicio del carnaval porteño, que comenzará este sábado y continuará a lo largo de los fines de semana junto con los feriados lunes 12 y martes 13 de febrero, la comunidad murguera anunció que está en "estado de alerta y movilización" frente a la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de recortar el festejo popular a solo 15 corsos y a más del 40% los cortes en las calles en relación al año pasado.

"El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, decide darle la espalda a su pueblo. Estamos organizando un plan de acción frente a la intención del recortar esta fiesta que es un lugar histórico de resistencia cultural y popular, siempre se ha caracterizado por eso", manifestó Felipe Fiscina, director del centro murga Los Arlequines de la R y uno de los delegados de las murgas porteñas, un entramado conformado por 130 agrupaciones y 15.000 personas.

"Estamos organizando un plan de acción frente a la intención de recortar el carnaval. Nos quieren reducir a corte de calle y es algo que estamos repitiendo mucho porque así anuncian los festejos del carnaval, no que comienza la fiesta más grande de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, no: nos anuncian como cortes de calles", se quejó Fiscina.

El delegado indicó que además de los nueve corsos que se realizarán en las calles y avenidas, habrá otros cinco que se desarrollarán en diferentes plazas y uno en el Polideportivo Colegiales.



¿Cómo viven el hecho de volver a realizar esta fiesta popular en las calles porteñas?

Felipe Fiscina: Para nosotros volver a festejar el carnaval es una alegría inconmensurable, nos gusta mucho salir a la calle, divertirnos con nuestros vecinos y vecinas, con nuestros propios compañeros de la murga. Es algo para lo que nos preparamos todos los años y no vemos la hora de que llegue febrero. Así que este año, sin lugar a dudas, un año muy difícil, vamos a estar diciendo presente una vez más.



¿Cuál es el principal desafío este año?

Este año lo más difícil, como para gran parte de la sociedad, es lo económico, un desafío para el sostenimiento de las murgas. Si bien la murga trasciende lo económico, porque la murga es el juntarnos entre murgueros y murgueras. También es cierto que cuando vos estás pensando -ya lo digo como director no como delegado- cuánto te va a salir un micro (en nuestro caso tenemos a más de 100 personas y utilizamos tres micros), la plata que tenés con el subsidio que nos da Ciudad de Buenos Aires nunca alcanza, entonces hubo que empezar a juntar y hacer rifas para poder salir. Creo que llegamos a febrero bastante armados, porque estamos acostumbrados a transitar el año en pos de poder llegar a sacar nuestra murga, entonces se va armando esa ingeniería. TÉLAM