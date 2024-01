Las categorías nacionales que podrían presentarse esta temporada en Rafaela

Por Víctor Hugo Fux



Nadie está ajeno de la difícil situación económica que está atravesando nuestro país y de las dificultades que deberán afrontarse para llevar adelante cualquier tipo de proyectos.

Con más razón, cuando se trata de programar un evento de gran proyección y enorme convocatoria.

Concretamente, en el caso del automovilismo deportivo de primer nivel, tienen que asumirse riesgos importantes, los que se potencian cuando los responsables de programar competencias de esa jerarquía son de capitales privados.

Es el caso puntual de Atlético, que dispone de su propio autódromo, construido sobre un predio que fue adquirido por la institución hace setenta años y que fue sometido a diferentes trabajos de refuncionalización en su infraestructura para adaptarlo a las exigencias que fue planteando el deporte motor, particularmente en materia de seguridad.

Atlético tuvo el acompañamiento de los distintos gobiernos, tanto municipales como provinciales, los que, pese a los aportes realizados y siempre reconocidos, estuvieron muy lejos de financiar las obras reclamadas. También es cierto que recibió ese apoyo incondicional en cada ocasión que organizó eventos, a partir de una sponsorización, que en no pocas oportunidades se compensó mediante la imposición del nombre del principal aporte al evento programado.

No obstante, desde hace un buen tiempo a esta parte, con aportes de los estados provinciales, se inauguraron modernos escenarios en distintos lugares, como los de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero o El Villicum en San Juan -que ya recibieron a eventos internacionales- y más recientemente El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

Atlético, en ese aspecto, está en clara "desventaja", porque debe hacerse cargo del mantenimiento, siempre imprescindible, para garantizar la realización de carreras en un trazado que debe exhibir como moneda de cambio bastante más que la rica historia que todos le reconocen y no tiene ningún otro circuito en el plano nacional, con excepción, justo es señalarlo, del autódromo de la ciudad de Buenos Aires.

Ante ese panorama, evidentemente complejo, LA OPINIÓN llevó adelante un relevamiento, consultando a dirigentes y periodistas, sobre las categorías que podrían visitar este año nuestro "Templo de la Velocidad".

Colegas de influyentes medios porteños, ante la inquietud de este diario, fueron coincidentes a la hora de expresar que "Rafaela no puede faltar en el calendario del Turismo Carretera".

De hecho, el año pasado, Atlético tuvo dos fechas. La primera, en el transcurso de la Etapa Regular, que le fue adjudicada por la ACTC en el momento que fue anunciado el calendario. La segunda, en el Play Off, respondiendo claramente a la buena respuesta del público que había tenido la primera visita.

Hasta el momento, la entidad fiscalizadora de la actividad, que tiene su sede en el barrio porteño de Caballito, solamente confirmó que la apertura se realizará en El Calafate, aunque trascendió un precalendario con otras cuatro o cinco plazas virtualmente definidas, entras las que, por ahora, no figura Rafaela.

Respecto del TC2000, un dirigente de la categoría le confió textualmente a La Opinión que "el deseo es poder volver este año a Rafaela, un lugar en el que se ofrecen muy buenos espectáculos por las altas velocidades que se alcanzan en un circuito donde nuestros autos y nuestros pilotos se sienten muy cómodos".

La Agencia Tango, en su momento y a través de Alejandro Levy, respondiendo sin titubeos a una inquietud de este medio, había dejado abierta una puerta para que, en la medida que se puedan dar las condiciones, el Top Race regrese a esta ciudad para asumir el gran desafío de correr en el óvalo. Hoy, esa posibilidad no aparece tan cercana por las inversiones que deberá realizar Atlético para dotar al circuito de medidas adicionales a las existentes en materia de seguridad.

La mayor novedad, vendría de la mano del Turismo Nacional, que ya mostró su interés de correr este año en el autódromo local. Así lo expresó un encumbrado dirigente de APAT a sus pares de la subcomisión de automovilismo de Atlético, en una comunicación preliminar, que marcó el inicio de un contacto que, según la voluntad de ambas partes, se renovará en breve para evaluar una opción que se presenta como sumamente atractiva por el potencial de la categoría, el nivel de sus pilotos y la diversidad de marcas.