La madre no lo dejó que vaya a pelear con amigo, y se ahorcó

De acuerdo al relato del dueño de casa, su hijo había mantenido una discusión con su madre, ya que esta no lo dejaba salir a la calle pues se encontraba alcoholizado, y pretendía salir con un cuchillo a buscar a un supuesto amigo, con quien había peleado. Quien se mostró furioso por esa medida, finalmente se quitó la vida.

Un alerta sobre que un hombre se había ahorcado durante la madrugada, movilizó a uniformados de la Comisaría 7ª, a que se hicieran presente en una vivienda ubicada en la calle 105, del barrio Independencia de la capital santiagueña, donde finalmente comprobaron un lamentable cuadro, debido a una drástica determinación tomada, por parte de una de las personas que habitan el lugar.

En el lugar, el propietario -de 62 años de edad- de la finca, dijo que la víctima era su hijo de 36 años, y que lo había encontrado minutos antes en el patio de su casa, colgado con un cable alrededor del cuello, sin signos vitales.



LO SUCEDIDO

De acuerdo al relato del dueño de casa, su hijo había mantenido una discusión con su madre, ya que ésta no lo dejaba salir a la calle pues se encontraba alcoholizado, y pretendía salir con un cuchillo a buscar a un supuesto amigo, con quien había peleado poco antes..



ESTABA MUY

FURIOSO

De acuerdo a lo que consta en la información suministrada por la Policía, furioso por no haber podido salir a buscar revancha, habida cuenta de que había sido golpeado por el oponente, se desplazó hasta la parte trasera de la casa, y no se lo vio por un tiempo.



DRÁSTICA

MEDIDA

La referida instancia motivó preocupación, y cuando sus familiares fueron a buscarlo. ya se encontraba sin signos vitales.

De inmediato, los uniformados alertaron del hecho a la fiscal de turno, quien ordenó que el cadáver sea trasladado a la morgue judicial, a fin de que se realice una autopsia.

Además, según lo informado por el colega El Liberal, peritos de la sección Criminalística de la Policía, realizaron los trabajos de fotografía y planimetría, en un contexto en el que la funcionaria solicitó que se le tomara declaración testimonial, a todos quienes se hallaban en la escena antes descripta.