La Provincia ratificó que actualizará salarios según sus ingresos

Tras la reunión que mantuvo con ATE y UPCN, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, destacó que “nos interesa sobremanera el bienestar de los trabajadores” y recordó que “nuestra posición no gastar más de lo que tengamos”.

Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, y de Economía, Pablo Olivares, encabezaron este lunes la primera reunión paritaria de la administración central.

Luego del encuentro llevado a cabo en Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, y que contó con representantes de ATE y UPCN, Bastia destacó la importancia que “una reunión paritaria se lleve a cabo un 29 de enero como nunca antes ocurrió”. Durante el encuentro, “dejamos en claro la posición de la provincia, que es poner sobre la mesa la realidad económica financiera; cuál es la situación macroeconómica nacional, y cómo se vieron afectados los recursos públicos”.

En diálogo con la prensa, el funcionario señaló que “nos interesa sobremanera el bienestar de los trabajadores, en este caso los públicos, pero el Estado provincial tiene innumerables obligaciones. Vamos a gobernar con mucha claridad, transparencia, eficiencia y responsabilidad en los recursos públicos porque no estamos en condiciones de repetir errores. Nosotros tenemos una posición muy lógica, que es no gastar más de lo que tengamos”, puntualizó el ministro de Gobierno.

Por su parte, Olivares afirmó que “lo importante de esta reunión es compartir en una mesa paritaria que el diálogo es el camino de construcción, donde se puedan articular la importancia de sostener el poder adquisitivo del empleado público con las posibilidades de las cuentas de la Provincia. Es un esfuerzo que tenemos que hacer para poder articular de la mejor forma posible”.

“La voluntad del Gobernador no es que los trabajadores cobren siempre lo mismo, sino ir actualizando los salarios conforme de las posibilidades de la Provincia. Hacia ese camino trataremos de orientar el rumbo en un esquema paritario”, manifestó Olivares.

DIÁLOGO ABIERTO

El secretario general de UPCN, Jorge Molina, describió que plantearon el reclamo “de la liquidación de la cláusula de revisión y la provincia nos planteó su realidad económica. En ese marco insistimos en hacer todos los esfuerzos necesarios para tener un acuerdo que beneficie a los trabajadores y que sea posible de cumplir para la Provincia”.

“Hoy pasamos a un cuarto intermedio para la semana que viene, que seguramente vamos a seguir analizando esta situación. El diálogo siempre ayuda”, sintetizó Molina.

Por último, el secretario administrativo de ATE, Marcelo Delfor, también expresó que “cada parte fijó su postura, siempre rescatando el diálogo, que es positivo en una primera reunión paritaria. Hay dos situaciones que están en discusión y debemos construir alternativas necesarias: la cesantía de los pases a planta, que estamos dispuestos a revisar todo lo actuado hasta el momento, y construir una propuesta salarial que tenga en cuenta la situación crítica de la provincia y las necesidades de los trabajadores”.