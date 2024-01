Detectan déficits de aprendizajes en 134 mil estudiantes secundarios de la provincia

El ministro de Educación, José Goity, dio a conocer este lunes en Rosario un informe elaborado por áreas de su cartera, previo al inicio del período de intensificación de clases, en el que se explica en qué condiciones llegan a esta instancia los alumnos del nivel secundario y las acciones de trabajo que se llevarán adelante desde el ministerio.

Acompañado por funcionarios de Educación, José Goity marcó que “venimos a poner sobre la mesa un problema que tiene números, y esos números tienen cara, tienen vida”, y recordó que en diciembre promovimos la sanción de una ley de crisis y de emergencia educativa, en salud y en seguridad y en lo social, porque teníamos estos datos y porque estábamos viendo esta realidad”. También recordó que en el primer día de gestión de Maximiliano Pullaro se dio por finalizado el sistema de Avance Continuo, que hacía a los chicos pasar de año sin tener materias aprobadas.

“Éstos son los problemas del sistema educativo. Con el gobernador Maximiliano Pullaro planteamos que venimos a resolver los problemas, pero la primera condición es afrontarlos con transparencia, con honestidad, ponerlos sobre la mesa. Y generar los consensos, las acciones y los recursos para poder resolverlos”.

Desempeño escolar

A su turno, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, brindó precisiones sobre el relevamiento realizado: “En abril del año pasado, que es una fecha de corte que tomamos para el relevamiento anual, teníamos inscriptos en la provincia de Santa Fe 258 mil estudiantes. Al finalizar el ciclo lectivo, el 52 %, es decir, 134 mil estudiantes adeudan entre una, dos, tres, cuatro y más materias; y sólo 115 mil estudiantes no adeudan materias en la provincia de Santa Fe, menos del 50%”. Entre éstos números, según se detalló, se encuentra también a 9 mil estudiantes que están desvinculados del sistema educativo.

Durante la conferencia, se plantearon también las acciones y estrategias para revertir la situación, mejorar la calidad educativa, y enviar que los estudiantes pierdan el año o dejen la escuela. En el detalle presentado, de esos 134 mil estudiantes, 46 mil adeudan una o dos materias; 14 mil adeudan 3 materias; mientras que 74 mil alumnos deben 4 o más materias. Al respecto, Piedrabuena fue contundente: “Hacemos foco en esto porque somos conscientes, y una de la primera medida que tomó el gobernador Maximiliano Pullaro fue eliminar el Avance Continuo con un único y claro fundamento no vamos a esconder las estadísticas, no vamos a esconder detrás de un avance en los alumnos que no hay aprendizajes de calidad”.

Otro dato a tener en cuenta: “El desempeño de los estudiantes que estuvieron en el proyecto de Avance Continuo fue peor que en las escuelas que no lo tuvieron. Es decir, que a pesar que el Estado tuvo una mirada para acompañar un peor desempeño, el 41% de los alumnos de las escuelas de Avance Continuo adeudan más de tres materias y la misma relación en las escuelas sin avances que es del 34%”. En síntesis: “Realmente la política de Avance Contínuo no permitió mejorar la trayectoria de los alumnos”, afirmó Piedrabuena.

Asistencia a las escuelas

Por otra parte, Piedrabuena convocó “a los estudiantes de la provincia de Santa Fe que adeudan materias a que vayan a las escuelas a partir del 1 de febrero, porque es ahí donde se produce el conocimiento, porque es ahí donde los estudiantes acreditan los saberes, porque es ahí donde los docentes enseñan”.

En relación a este tema, profundizó que “hay 44 mil estudiantes que no lograron tener una asistencia sostenida en la provincia de Santa Fe”, y agregó que “de ese total, hay 9 mil estudiantes que tienen asistencia nula; otros 4 mil que tienen menos del 25% de la asistencia; y 31 mil estudiantes que tienen menos del 71% de concurrencia”.

De la convocatoria, desarrollada en la Sala Walsh de la sede Rosario de la Casa de Gobierno, también tomaron parte, la secretaría de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis; el secretario general de Gobernación, Juan Cruz Cándido; la subsecretaria de Educación Secundaria, Mariela Bosio; el director Provincial de Educación Técnica, Luis Miguel Ferrero; la directora Provincial de Educación Privada, Analía Massera; y el director Provincial de Juventudes, Gastón Noyjcovich, entre otros.