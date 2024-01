Pusineri le respondió a Pullaro: "dejamos fondos para cumplir con acuerdos y prestar servicios"

El ex ministro de Trabajo de la provincia le contestó al gobernador, en las redes sociales, sobre la "bomba de tiempo" que habría dejado la gestión de de Omar Perotti. "No dejamos ninguna bomba sino fondos para cumplir con acuerdos y prestar servicios", remarcó Pusineri.

Luego de los polémicas declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro acerca de la "bomba de tiempo" que habría dejado el gobierno de Omar Perotti, el ex ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Pusineri, se expresó de manera contundente a través de las redes sociales. "Durante el proceso de transición, que en forma unánime fue valorado como muy positivo, las autoridades entrantes fueron informadas al detalle de los alcances de los acuerdos paritarios. Inclusive hicieron pública su posición en el sentido de respetar y cumplir con dichos convenios". "La política salarial 2023 fue mas que prudente. En un contexto en el cual los aumentos mensuales no lograban alcanzar los niveles de inflación. Solo compensaron en noviembre la pérdida sufrida con la cláusula de actualización", expresó el ex funcionario en X (antes Twitter).

"Es más, Santa Fe no abonó la suma fija de $ 60.000 dispuesta por el Gobierno Nacional en el mes de agosto de 2023, sosteniendo lo negociado y cuidando los recursos en un año de fuerte caída de la recaudación", agregó el ex ministro de Omar Perotti. Pusineri recordó que "al no tener cláusula gatillo mensual consecutiva el costo de la actualización también estuvo por debajo de la recaudación. Los fondos para pagar ese acuerdo existen aún con los índices de inflación de noviembre y diciembre". "Para eso y para la continuidad de los servicios públicos. De otra forma no se explica como inmediatamente el actual gobierno pudo disponer arreglar la flota automotor, girar fondos a los efectores de salud y a municipios y comunas, atender la emergencia hídrica y pago de aguinaldos con las disponibilidades existentes", agregó Pusineri.

No obstante, Pusineri agregó que "para justificar el no cumplimiento del acuerdo paritario esta gestión pretende presentar un déficit abultado que solo responde a una construcción contable alejada de la realidad". Y sentenció: "ninguna proyección puede justificar que Octubre (último mes de ejecución publicado) arroje una situación de equilibrio y en diciembre exista un déficit de la magnitud que públicamente señalan los funcionarios".

Por último, Pusineri finalizó su testimonio comentando que "teniendo en cuenta que al 30 de noviembre los fondos en cuentas y plazo fijo de la Provincia sumaban casi 272.000 millones de pesos un calculo razonable indica que al final del ejercicio 2023 existen dos masas salariales en saldos disponibles. No dejamos ninguna bomba sino fondos para cumplir los acuerdos y prestar servicios".