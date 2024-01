Pullaro apoyó decisión de quitar el paquete fiscal

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apoyó la decisión del Gobierno nacional de quitar el paquete fiscal de la ley ómnibus que se discute en el Congreso para facilitar el debate. "Es correcto. Yo lo había charlado hoy por la tarde con el ministro Francos y era una alternativa. Esto (que hayan quitado las cuestiones fiscales de la discusión de la llamada ley ómnibus) nos va a permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas de la Nación y de las provincias", expresó el mandatario santafesino el viernes por la noche en la previa de la presentación de la Delegación de la Provincia en el Festival Nacional de Folclore en Cosquín.

Para Pullaro, el anuncio efectuado por el ministro de Economía, Luis Caputo, permitirá que "este ajuste que tiene que venir en la República Argentina no lo paguen ni la producción ni los que menos tienen, con lo cual, saludamos esta medida que tomó el gobierno nacional y nos comprometemos a trabajar juntos, para encontrar la salida para el país". "Ponemos nuestros equipos a disposición para encontrar los puntos intermedios y de esa manera Argentina pueda salir adelante como todos esperamos", completó el Gobernador.

La compleja negociación por el proyecto de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que el Gobierno pretende aprobar la semana próxima en la Cámara de Diputados, reafirmó en los últimos días una estrategia conjunta por parte de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), que tienen por un lado una serie de reclamos conjuntos, y también particularidades que responden a la realidad económica de cada provincia.

Los gobernadores centraban sus diferencias en torno al régimen de retenciones que deberían pagar las economías regionales por exportar su producción, que fueron excluidas de la iniciativa. Los últimos días hubo una fuerte tensión política entre los mandatarios de JxC -Ignacio Torres (Chubut); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Alfredo Cornejo (Mendoza); Jorge Macri (CABA); Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco)- y la Casa Rosada, que parece haber sido determinante para que el ministro de Economía, Luis Caputo anunciara el viernes a última hora el retiro del paquete fiscal del proyecto de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

Incluso Pullaro había tenido un contrapunto con Caputo, cuando el ministro había dicho -el miércoles- que habría mayores recortes a las provincias en caso que no se apruebe el paquete fiscal.

Pero la quita del paquete fiscal del proyecto que se discute en el Congreso bajó la presión de la olla. A las declaraciones de Pullaro se sumaron las del entrerriano Frigerio, dispuesto a encausar el diálogo. Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cambió su postura frente a la Ley Ómnibus que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación y ayer pidió que se sancione la norma.

"Me parece que es muy importante lo que suceda el lunes, el martes. Nosotros vamos a estar viajando, reuniéndonos con gobernadores y con legisladores para que el martes haya la sanción de una ley", aseguró Llaryora en declaraciones radiales.

En esa línea, el gobernador cordobés dijo que viajará personalmente esta semana con el objetivo de "trabajar" para que el proyecto del Ejecutivo obtenga aprobación. "Personalmente voy a estar el lunes, el martes, trabajando con los legisladores para poder llegar a un acuerdo y que podamos tener una ley que pueda ser buena para la Argentina", dijo el mandatario provincial.

A su vez, el gobernador pidió "elevar la discusión" y terminar con "las amenazas y las chicanas" para construir una alternativa de conjunto. "La próxima semana es una semana bisagra, hay que tener ley. Hay que sacar la ley", afirmó.