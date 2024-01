Delegación de facultades, el impacto en Santa Fe

Por Germán Martínez*



Algunos podrán creer que postergar el debate sobre temas fiscales incluidos en la Ley Bases, tal como anunció el Gobierno nacional el viernes por la noche a través del ministro de Economía, Luis Caputo, es un triunfo. Pero, en realidad, es una trampa.

Acá van los 10 motivos por lo que la delegación de facultades al presidente, Javier Milei, perjudicará a nuestra provincia.



1. Impacto FGS.

Con la delegación de facultades, Milei podrá liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso perjudica en Santa Fe a 440 mil jubilados ANSES, abre interrogantes sobre jubilados futuros y pone en crisis a la Caja de Jubilaciones provincial (no transferida).



2. Facultades previsionales.

Con la delegación de facultades, Milei podrá aumentar la edad jubilatoria, eliminar las moratorias previsionales y revisar los regímenes especiales (docentes universitarios, científicos, etc.)



3. Intervención de organismos estratégicos.

Santa Fe también se perjudicará con la intervención de organismos como INTA, INTI, CONICET, SENASA, INASE y otros, fundamentales para el desarrollo económico y productivo de la provincia.

El art. 5 de la ley ómnibus lo permite.



4. Biocombustibles.

Aunque el texto de la ley ómnibus que se quiera aprobar parezca "amigable" para las empresas santafesinas, la delegación de facultades le permitirá modificarlo vía decretos delegados o resoluciones de la Secretaria de Energía, sin pasar por el Congreso.



5. Tarifazo.

Caputo dijo que el "déficit cero" no se abandona.

Para lograrlo, Milei acelerará el tarifazo en electricidad y gas, afectando brutalmente a consumidores y usuarios residenciales; industrias; pymes y comercios santafesinos.



6. Transferencias a provincias.

Caputo dijo que apuntará al déficit cero recortando otros gastos. Y Milei que va a "fundir a las provincias". Esto implica en Santa Fe menos fondos para obras públicas, educación, ciencia y tecnología, créditos pyme a tasa subsidiadas, etc.



7. Subsidios al Transporte.

Con las facultades delegadas y el mega DNU (a lo que hay que sumar que se está usando el Presupuesto 2023 prorrogado por decreto) Milei profundizará el recorte de subsidios al transporte de pasajeros.

El boleto de colectivo saldrá cada vez más caro.



8. Privatizaciones.

Con las facultades delegadas Milei privatizará el Banco Nación, clave para la producción santafesina. Lo mismo, con Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán.

Ya no habrá nuevas rutas de Aerolíneas. Y se desarticulará la red de fibra óptica (ARSAT)



9. Política ferroviaria.

Milei con superpoderes privatizará Trenes Argentinos. Chau conectividad de los puertos, a la recuperación de ramales, a los trenes de cercanía, al impulso de talleres ferroviarios santafesinos.

Aumentarán los costos de flete para la producción.



10. Cultura.

La ley ómnibus es un golpe mortal a las industrias culturales de Santa Fe. Se desfinancia a la cultura y a las bibliotecas populares; se intervendrán organismos vinculados al teatro, la música y el cine.

La riqueza cultura de Santa Fe, muy amenazada.



En síntesis:

-Santa Fe se verá severamente perjudicada por los súper poderes a Milei.

-Que no nos engañen. Y que nadie se deje engañar.

-Cuánto más facultades delegadas tenga Milei, peor le va a ir a los santafesinos.



* Presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria.