La EPE renueva su flota: incorpora 193 vehículos y compacta móviles en desuso

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio la Empresa Provincial de la Energía (EPE) -que depende de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo-, anunció la incorporación de 193 vehículos de distinto porte, al tiempo que identificó 338 automóviles que presentan un nivel de deterioro que impide su uso y que serán vendidos o compactados.

La iniciativa se enmarca en los lineamientos que viene marcando la gestión de Maximiliano Pullaro desde el inicio, que encaró un exhaustivo análisis y recuperación del parque automotor, incorporando nuevas unidades en los casos prioritarios para mejorar las prestaciones.

En esa línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, ratificó el compromiso de la gestión Pullaro con modernizar la EPE y brindar un mejor servicio en todo el territorio provincial, fundamentalmente a los sectores productivos. “Estamos en un proceso de ordenar las cuentas de la EPE, una empresa que tenía un déficit importante proyectado a marzo. Y entregando herramientas a las distintas sucursales para enfrentar las consecuencias que en muchas localidades generan los temporales. Estos vehículos hace meses que están parados para ser asignados; esto es parte de la desidia de un Gobierno que no gestionó y que hoy estamos pagando las consecuencias”.



MODERNIZACIÓN

La modernización de la flota contempla la incorporación de 193 automóviles, entre ellos 62 pickup 4x4 doble cabina, 27 pickup simple tracción doble cabina para tareas de mantenimiento de redes de distribución primaria, 17 pickup 4x2 con hidroelevador, 8 autoelevadores, 6 camiones livianos con grúa para el área de distribución y sucursales territoriales. También sumaron 3 pickup simple tracción y cabina simple, 11 camiones semipesados con grúa, 27 utilitarios para prestación de servicios y 30 para las distintas sucursales, entre otros.

“El objetivo de modernizar la flota es atender las demandas y potenciar la capacidad de respuesta de múltiples sectores de la empresa. Estas incorporaciones se emplearán para las áreas de servicios, logística, tareas de mantenimiento y sucursales territoriales.“ indicó por su parte el presidente de directorio de la EPE, Hugo Marcucci.



CEMENTERIO AUTOMOTOR

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se refirió a los resultados del relevamiento del parque automotor de la empresa, que arrojan un total de 338 móviles que serán dados de baja y luego vendidos o compactados: “Estos vehículos han estado abandonados durante años y ya son chatarra con fluidos, aceites, baterías con químicos y elementos altamente nocivos para el ambiente. Lo que hacemos con esto es limpiar los predios, aportar al ambiente, reducir costos de la EPE porque en muchos casos se alquilan predios nuevos para tener vehículos y los otros predios están llenos de chatarra”.

A su turno, la secretaria de Energía, Verónica Geese, añadió que “con este diagnóstico y buscando una mayor eficiencia, la Provincia decidió deshacerse de aquellas unidades que no pueden ser reparadas. De esta forma, se logrará aprovechar mejor los espacios de la empresa, reducir la contaminación de su almacenamiento y mejorar la seguridad pública de los vecinos que viven cerca de los depósitos”.

La funcionaria detalló que la flota detectada contempla todo tipo de vehículos: “Así como sucedió en cada ministerio, el relevamiento en la EPE detectó un verdadero cementerio automotor: camiones, pickups, autos, grúas, furgones livianos y medianos, acoplados y tractores que están fuera de servicio”.

Geese recordó que la EPE tiene un déficit proyectado de 30 mil millones de pesos a marzo: “Que el gobierno anterior no haya actualizado las tarifas, que las haya “pisado” afectó a todos los santafesinos. Es momento de hacer un diagnóstico sincero de la situación. No haber tomado decisiones fue una medida populista vinculada a cuestiones electorales más que con criterios de eficiencia”, completó.