Martín Menem muy crítico de Alberto y Sergio Massa

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió no olvidar la gestión económica de Alberto Fernández y Sergio Massa. "Nunca un Gobierno recibió este desastre que generaron Sergio Massa y Alberto Fernández. Es una herencia tremenda. Siempre hay que acordarse", remarcó.

El riojano se refirió a la posible aprobación de la Ley Ómnibus, tras el anuncio del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo de bajar el paquete fiscal del proyecto para acelerar el consenso con los legisladores "dialoguistas".

"Todo dependerá de los diputados de que sigan adelante y así lograr el quórum. Estamos con la necesidad de ir para adelante desde el día uno. Se tomó una decisión acertada con el objetivo de lograr el consenso. Este es un Gobierno que escucha", expresó en declaraciones radiales.

Y sumó: "El paquete fiscal era uno de los puntos neurálgicos. Se decidió apartar esa parte. Con la Ley Ómnibus se agilizará la economía que está trabada. Hace tres mundiales seguidos que la Argentina no genera trabajo".

"Mi expectativa es que esta semana salga la Ley Ómnibus. Va a depender de la voluntad de todos los diputados, porque nosotros somos minoría", agregó.

Durante la semana, Javier Milei aseguró que el país se encuentra próximo a dolarizar la economía, tal como prometió en su campaña. En ese sentido, Menem indicó: "No soy economista para hablar de dolarizar. Lo que si sé es que cuando estén las condiciones para poder hacerlo se hará. Hay que dejar de emitir para dolarizar".