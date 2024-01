La Provincia suma la promoción de la salud al 'Operativo Verano'

En el marco de Operativo Verano, los equipos de Salud de la Provincia de Santa Fe salen al encuentro de santafesinos y turistas que disfrutan de las fiestas populares, los paseos y las playas para concretar acciones de promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, el VIH y particularmente la sífilis, organizadas en sintonía con las políticas de la dirección de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Tras las primeras y positivas experiencias llevadas a cabo en el balneario La Florida de Rosario, la iniciativa continuaba ayer en la Fiesta Provincial del Trigo, en San Genaro donde además de testeos, se instaló un puesto de vacunación (Fiebre Hemorrágica Argentina, Doble Adulto, Hepatitis B y Covid).



CONCIENTIZACIÓN

Y PREVENCIÓN

La secretaria de la Salud de la provincia, Andrea Uboldi, enfatizó la importancia que tienen para el Ministerio estas actividades de concientización acerca de la importancia del diagnóstico y tratamiento oportunos de las enfermedades; y en particular de las infecciones que se transmiten de persona a persona durante un contacto sexual. En este sentido, la funcionaria explicó que “en general, las Infecciones de Transmisión Sexual no tienen síntomas, pero la buena noticia es que pueden ser prevenidas por vacunas, como el caso de Hepatitis B y el Virus de Papiloma Humano (VPH); y se disminuye el riesgo usando, siempre, en toda relación, profiláctico o campo de látex”.

Otro de los aspectos que destacó es la importancia de los testeos y consejería que se brindarán en el marco del Operativo. En esa línea dijo que se está trabajando “con estrategias de comunicación en promoción y prevención, sobre la importancia del diagnóstico oportuno de las ITS, que pueden ser detectadas a partir de un test sencillo. Hay tests rápidos y están disponibles en la mayoría de nuestros centros de salud y hospitales. También hay otros que se realizan con una venopunción o extracción de sangre en un laboratorio”, detalló Uboldi.

Finalmente, recordó que una vez que se tiene un diagnóstico hay un equipo de la salud pública para acompañar el tratamiento.



DESMITIFICAR IDEAS

Y PREJUICIOS

El director provincial de Salud Sexual Integral del Ministerio de Salud, Facundo Peralta, explicó que “uno de los objetivos principales de esta campaña es desmitificar ideas y prejuicios que aún prevalecen, como la creencia de que las infecciones de transmisión sexual no son un problema actual, que no existen, como se suele pensar de la sífilis”.

Luego, enfatizó: “La sífilis es una infección tratable. Un análisis rápido, en 20 minutos, puede proporcionar resultados e iniciar un tratamiento temprano si es necesario. Por eso intentamos brindar información sobre métodos de cuidado, aconsejando siempre el uso del preservativo, que es el único método barrera que ayuda a prevenir este tipo de enfermedades”.

Posteriormente, Peralta precisó que en caso de que el resultado del test rápido fuera positivo se hace un acompañamiento a la persona para que pueda redirigirse a un Centro de Salud en donde recibir el tratamiento; que, en el caso específico de la sífilis, tiene cura, a través de la aplicación de penicilina (antibiótico), una o tres dosis, según el criterio médico.