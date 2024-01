Oficializan la salida del ministro Ferraro

El Gobierno oficializó ayer la salida del ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y argumentó que fueron "razones personales" las que impulsaron al ahora ex funcionario del Gabinete del presidente Javier Milei a presentar su renuncia.

"La Oficina del Presidente informa que, en los próximos días, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, presentará su renuncia por razones personales", manifestó el comunicado oficial.

A su vez, el documento señala que "se avanzará en el plan original de fusionar el área de Infraestructura dentro del Ministerio de Economía. Esta medida generará mayor coherencia en la política económica del Gobierno nacional y permitirá continuar adecuando el presupuesto al actual contexto de crisis".

El parte de prensa también afirma que de esta manera "se retomará la disposición de 8 Ministerios que el presidente Javier Milei había planeado durante la campaña electoral".

De esta manera, el funcionario es el primero de los integrantes del Gabinete que deja el cargo a un mes y medio de llegar a la Casa Rosada.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, le pidió la renuncia a Ferraro tras responsabilizarlo por filtrar información sensible de la reunión de Gabinete del jueves pasado.

En el entorno de Milei culparon al ahora ex titular de Infraestructura por haber sido quien filtró a la prensa la advertencia del jefe de Estado contra los gobernadores por los recursos que podría quitarles si no se aprueba la Ley Ómnibus en el Congreso.

Ferraro estuvo durante 45 días a cargo del Ministerio de Infraestructura, que incluye las áreas clave de Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones.

Con esta decisión, cambiará el organigrama del Gobierno, ya que Infraestructura se reducirá al rango de Secretaría y sus funciones quedarán a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo.